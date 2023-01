KNVB-beker: Ajax naar Enschede en AZ in eigen huis tegen FC Utrecht

Ajax en AZ weten welke tegenstander zij treffen in de achtste finales van de KNVB-beker. De Amsterdammers gaan op bezoek bij FC Twente, terwijl de Alkmaarders thuis spelen tegen FC Utrecht. FC Volendam en Telstar zaten niet bij de loting, omdat ze deze week zijn uitgeschakeld.

Ajax won midweeks met 2-0 op bezoek bij eerstedivisionist FC Den Bosch en plaatste zich daardoor voor de volgende ronde. AZ speelde in Rotterdam tegen Excelsior (4-1), terwijl FC Volendam verloor van sc Heerenveen en Telstar van FC Twente.

Alle wedstrijden in de achtste finales staan op dinsdag 7, woensdag 8 of donderdag 9 februari op het programma. Later wordt bekendgemaakt op welke dag de wedstrijden worden gespeeld.

Bekijk hieronder de volledige loting: