Acht miljoen euro voor 114 minuten; 'Ocampos na half jaar al weg bij Ajax'

Lucas Ocampos vertrekt per direct bij Ajax. De Argentijnse aanvaller werd sinds de zomer gehuurd van Sevilla, maar kwam nauwelijks in actie voor de ploeg van Alfred Schreuder. Volgens het Spaanse medium Relevo hebben beide clubs daarom in overleg de huurovereenkomst beëindigd.

De 28-jarige Ocampos kwam verdeeld over zes wedstrijden slechts 114 minuten in actie voor Ajax. Scoren of een assist leveren deed hij in zijn geringe speeltijd niet. Ocampos heeft Ajax naar verluidt zo'n acht miljoen euro gekost. De Amsterdammers tikten vier miljoen euro af om Ocampos te mogen huren en betaalden daarnaast ook zijn salaris door, wat neer zou komen op nog eens vier miljoen euro.

Omstreden transfer

De huur van Ocampos had vanaf dag één al veel voeten in de aarde. In eerste instantie wilden de Amsterdammers Ocampos voor twintig miljoen inlijven, maar de Raad van Commissarissen van Ajax stak daar een stokje voor. Uiteindelijk werd Ocampos een dag voor het verstrijken van de zomerse transferdeadline alsnog gehuurd.

Eind november leek het huwelijk tussen Ajax en de buitenspeler al voorbij te zijn, toen bekend werd dat Ocampos door Alfred Schreuder niet werd meegenomen op trainingskamp. Ocampos keert nu per direct terug naar Sevilla. De topclub uit het zuiden van Spanje kan de 10-voudig Argentijns international goed gebruik. Sevilla staat namelijk na zeventien speelrondes op een teleurstellende negentiende plaats in La Liga.