Ajax-aanvaller Lucas Ocampos mag niet mee op trainingskamp naar Marbella

Zomeraanwinst Lucas Ocampos is niet opgenomen in de Ajaxselectie die op trainingskamp gaat naar het Spaanse Marbella. Trainer Alfred Schreuder heeft de vrije plekken toebedeeld aan spelers van Jong Ajax.

Na het vertrek van Antony naar Manchester United zag Ajax in Lucas Ocampos de juiste vervanger. De Argentijn kwam over van Sevilla en wordt sinds afgelopen zomer gehuurd. In eerste instantie wilde de Amsterdammers Ocampos voor twintig miljoen inlijven, maar de Raad van Commissarissen van Ajax stak daar een stokje voor.

Slecht huwelijk

Het huwelijk tussen Ajax en Ocampos ziet er tot nu toe niet gelukkig uit. In de eerste seizoenshelft kwam hij pas 113 minuten in actie voor de regerend landskampioen.

Lisandro Magallan en Kik Pierie zijn twee andere afwezigen op het trainingskamp. Beide spelers werden in het verleden nog tijdelijk ondergebracht bij andere clubs, maar lijken nu definitief op weg te zijn naar de uitgang.

Jeugdspelers

In de selectie ontbreken verder de internationals die actief zijn op het WK in Qatar. Hierdoor neemt trainer Alfred Schreuder veel talentvolle jeugdspelers mee. Naast de spelers van de beloften zijn ook trainers John Heitinga en Michel Kreek aanwezig in Spanje.