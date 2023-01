Ajacied Rensch mist Klassieker door schorsing

Devyne Rensch zal zondag definitief niet in actie komen voor Ajax in de topper tegen Feyenoord. De verdediger kreeg afgelopen zaterdag rood tegen FC Twente (0-0) en heeft het schikkingsvoorstel van één wedstrijd schorsing geaccepteerd.

Rensch kreeg al in de 35e minuut de rode kaart voor het neerhalen van de doorgebroken Ricky van Wolfswinkel van FC Twente. De 19-jarige Rensch kreeg nog niet eerder een rode kaart in een officiële wedstrijd voor Ajax. De enkelvoudig international raakte bovendien bij de overtreding zelf geblesseerd en verliet het veld per brancard.

Door zijn schorsing is Rensch er zondag in Rotterdam niet bij als Ajax het opneemt tegen Feyenoord. De aftrap van de Klassieker is om 14.30 uur en zal onder leiding staan van Haarlemmer Serdar Gözübüyük.

Bekijk hieronder de rode kaart voor Ajax-verdediger Devyne Rensch