Tiental Ajax komt goed weg na gelijkspel tegen FC Twente en loopt opnieuw averij op

Opnieuw heeft Ajax niet gewonnen in de eredivisie. In de eigen Johan Cruijff Arena werd het 0-0 tegen FC Twente. Daar mogen de Amsterdammers nog tevreden mee zijn, aangezien ze twee derde van de wedstrijd met tien man speelden na een rode kaart voor Devyne Rensch.

Brian Brobbey, Edson Álvarez en Jurrien Timber keerden terug in de basis bij Ajax. Zij waren woensdag afwezig wegens griep en Brobbey was geblesseerd. Onder de lat maakte de Argentijn Gerónimo Rulli zijn eerste competitieminuten voor de Amsterdammers. Hij kende een tumultueus begin tegen FC Twente, want Vaclav Cerny en Michel Vlap schoten kort achter elkaar op de paal.

De Tukkers bleven sterker en kregen een gigantische kans via Vlap. Opnieuw was deze mogelijkheid niet aan hem besteed. Daarvoor had Davy Klaassen een speldenprikje uitgedeeld, maar Lars Unnerstall was scherp. Na een domme overtreding van Devyne Rensch op Ricky van Wolfswinkel bleef de verdediger liggen. Hij kreeg rood en werd met een brancard van het veld gedragen.

