Door griep geteisterd Ajax heeft geen kind aan FC Den Bosch en bekert verder

Een zwaar gehavend Ajax trad aan in een volgepakte De Vliert. Jurriën Timber, Steven Bergwijn, Mohammed Kudus, Steven Berghuis en Edson Álvarez ontbraken vanwege griepverschijnselen. Brian Brobbey kampte met een schouderblessure. Opvallend was verder de basisplaats voor Gerónimo Rulli. De keeper werd afgelopen week voor 8 miljoen euro overgenomen van Villarreal en lijkt zijn basisplaats al veroverd te hebben.

Het was eenrichtingsverkeer in Den Bosch, waar Kenneth Taylor voor het eerste gevaar zorgde. De thuisploeg was genoodzaakt om te loeren op de counter, maar daar kreeg het de kans amper voor. Na 18 minuten kreeg Ajax een strafschop, want Halilovic vloerde Taylor de zestien. Dusan Tadic schoot de daaropvolgende penalty onberispelijk hard in de kruising: 0-1. Vervolgens was Francisco Conceição dichtbij de tweede treffer van de avond. De kleine Portugese buitenspeler raakte de lat.

Taylor

De gevaarlijkste man aan de kant van de Amsterdammers was Taylor. De WK-ganger trok zeven minuten na rust gevaarlijk naar binnen en schoot de 0-2 tegen de touwen. Vervolgens liet de aanhang van FC Den Bosch zich van hun mindere kant zien. De wedstrijd werd een aantal minuten stilgelegd, omdat enkele Ajax-spelers bier over zich heen kregen.

Komend weekend komt Ajax weer in actie in de eredivisie. Het in vorm verkerende FC Twente komt zaterdag om 21.00 uur op bezoek in de Johan Cruijff Arena. Het gat tussen de nummers twee en vier bedraagt slechts één punt.

Opstelling Ajax: Rulli; Wijndal, Bassey, Rensch (Aertssen/69), Sanchez; Fitz-Jim, Taylor (Jensen/69), Klaassen; Conceição (Rasmussen/69), Lucca, Tadic