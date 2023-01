Flip Klomp nieuwe aanwinst voor FC Volendam

FC Volendam heeft zich versterkt met middenvelder Flip Klomp. De voetballer speelde eerder voor Ajax Amateurs en de afgelopen anderhalf jaar studeerde hij in Amerika. Daar speelde hij voor de University of Richmond.

Eerder liep de 21-jarige voetballer al stage bij FC Volendam. Hij zal vooral zijn wedstrijden gaan spelen bij Jong FC Volendam, maar zal wel betrokken worden bij het eerste team van de Volendammers.

Eerder versterkte FC Volendam zich deze transferperiode met Florent Sanchez Da Silva. De talentvolle middenvelder kwam op huurbasis over van Olympique Lyon. Sanchez Da Silva stond meteen twee keer in de basis bij de Volendammers, die de afgelopen twee wedstrijden wisten te winnen.

Vrijdagavond gaat FC Volendam voor de derde overwinning op rij in de competitie. Eerder werden SC Cambuur en RKC Waalwijk verslagen. Op Woudestein is Excelsior Rotterdam morgen de tegenstander. Dat duel begint om 20.00 uur en is live te horen bij NH Sport.