Competitie is voor FC Volendam belangrijker dan beker: "Zaterdag RKC is weer finale voor ons"

Met liefst zeven andere basisspelers dan afgelopen zondag tegen SC Cambuur kon FC Volendam vanavond in de KNVB-beker geen potten breken tegen sc Heerenveen (2-0). Trainer Wim Jonk moest na afloop constateren dat de reserves kwalitatief te kort kwamen. "Maar zaterdag is RKC weer een finale voor ons", aldus de Volendammer.

Volgens trainer Wim Jonk zat er niet meer in - NH Sport/Edward Dekker

In Leeuwarden stonden alleen keeper Filip Stankovic, verdedigers Damon Mirani, Derry John Murkin en Xavier Mbuyamba in de basis. Onder meer Robert Mühren, Carel Eiting en de Franse aanwinst Florent Sanchez da Silva bleven op de bank.

Rentree Calvin Twigt

In het basisteam had Jonk ook een plek op het middenveld ingeruimd voor Calvin Twigt. De 19-jarige Amsterdammer maakte na bijna tien maanden afwezigheid zijn rentree. "Het is misschien raar om te zeggen, maar zelf heb ik er wel van genoten."

