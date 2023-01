B-garnituur FC Volendam roemloos ten onder in beker tegen sc Heerenveen

Voor het eerst sinds 18 maart maakte Calvin Twigt weer minuten in het shirt van FC Volendam. Hij zag dat zijn ploeg het heel moeilijk had in het Abe Lenstra Stadion. Volendam moest een storm van sc Heerenveen zien te overleven. Filip Stankovic voorkwam met meerdere reddingen een doelpunt voor de thuisploeg in de openingsfase. De ploeg van Wim Jonk trad met een groot aantal wisselspelers aan in Friesland en wankelde behoorlijk in het eerste halfuur. Het was bijna een wonder te noemen dat het geen tegentreffer te verwerken kreeg.

De kansen voor de Friezen bleven zich in rap tempo opstapelen. Van Ewijk, Van Amersfoort en Collasin brachten Volendam aan het beven, maar een uitstekend keepende Stankovic hield zijn ploeg op de been. Vlak voor rust leek de Servische sluitpost gepasseerd te worden door Van Ewijk, maar kreeg hij hulp op de doellijn van Damon Mirani.

Doodsteek

In de rust kon Volendam de koppen bij elkaar steken en een nieuw plan smeden. Dat kon na twee minuten alweer in de prullenbak, want Pelle van Amersfoort schoot de thuisploeg op een verdiende voorsprong. De Volendammers wisten ook daarna weinig potten te breken en Heerenveen ging op zoek naar nog een treffer. Die kwam een kwartier voor tijd van de voet van Sydney van Hooijdonk uit een voorzet van Van Ewijk: 2-0. Daarmee maakten de Friezen aan alle onzekerheid een einde en kon Volendam alleen nog maar de schade beperken.

Komend weekend komt FC Volendam weer in actie in de eredivisie. Opnieuw wacht een belangrijke wedstrijd voor de nieuwkomer. RKC Waalwijk is zaterdag om 18.45 uur de tegenstander in het vissersdorp.

Opstelling FC Volendam: Stankovic, Plat, Mbuyamba (Benamar/61) Mirani, Flint, Murkin (James/78); Antonioli, Twigt, B. Ould-Chikh (Blom/61), Veerman (Zeefuik/78). W. Ould-Chikh (Gustavo/46)