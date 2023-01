FC Volendam knokt zich knap naar overwinning op RKC Waalwijk

In tegenstelling tot de midweekse bekerwedstrijd tegen sc Heerenveen koos Wim Jonk voor dezelfde namen als tegen Cambuur. Robert Mühren, één van de spelers die rust kreeg in Friesland, werd gevaarlijk. Hij schoot uit kansrijke positie op de paal. Dat bleek een startschot, want een minuut later schoot Gaetano Oristanio snoeihard op de lat. Linksback Derry John Murkin kwam na een halfuur spelen goed weg.

Hij maakte een spijkerharde overtreding op Julian Lelieveld en kreeg slechts geel. In deze fase creëerden de Palingboeren de meeste kansen, Oristanio mikte de bal even later net naast het doel. Vlak voor de rust kreeg RKC Waalwijk een gigantische mogelijkheid via Thierry Lutonda. Zijn schot werd gekraakt via Oskar Buur.