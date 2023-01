Bekerduel AZ - FC Utrecht op 7 februari, wedstrijd FC Volendam verplaatst

AZ tegen FC Utrecht zal de eerste wedstrijd zijn in de achtste finale. De Alkmaarders trappen in eigen huis om 18.45 uur af tegen de Domstedelingen. FC Twente tegen Ajax begint twee dagen later ook om 18.45 uur.

Definitieve speelschema achtste finales KNVB-beker

Dinsdag 7 februari

18.45 uur | AZ - FC Utrecht

20.00 uur | De Graafschap - De Treffers

21.00 uur | NAC Breda - sc Heerenveen



Woensdag 8 februari

18.45 uur | PSV - FC Emmen

20.00 uur | Spakenburg - Katwijk

21.00 uur | Feyenoord - NEC



Donderdag 9 februari

18.45 uur | FC Twente - Ajax

21.00 uur | ADO Den Haag - Go Ahead Eagles

FC Volendam

Omdat FC Twente nog actief is in het bekertoernooi en pas op de donderdag in actie komt, is het eredivisieduel tegen FC Volendam verplaatst. Oorspronkelijk zou dit duel plaatsvinden op zaterdag 11 februari om 20.00 uur. De nieuwe datum voor het uitduel in Enschede is zondag 12 februari om 16.45 uur.