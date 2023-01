Klinkende overwinning brengt AZ naar volgende ronde KNVB-beker

AZ heeft de derde ronde van de KNVB-beker bereikt. De Alkmaarders kwamen heel even in de problemen tegen Excelsior, maar legden voor rust al drie ballen in het net. Daarmee was de basis voor de 4-1 overwinning al snel gelegd.

Dani de Wit juicht na een doelpunt van AZ - Orange Pictures

In Rotterdam startte trainer Pascal Jansen met de sterkste opstelling tegen de nummer 12 van de eredivisie. Bij de Kralingers stonden veel oude bekenden op het veld. Peer Koopmeiners maakte deze week de overstap van AZ naar Excelsior. Hij zorgde ook meteen voor het eerste gevaar, maar keeper Hobie Verhulst bracht redding. Aan de andere kant kwam AZ na 13 minuten op voorsprong via Jens Odgaard. De buitenspeler schoot van afstand de openingstreffer binnen: 0-1. Tekst loopt door onder de tweet.

Er leek weinig aan de hand voor AZ, maar een afstandsschot van Excelsior werd niet goed gepareerd door Verhulst. Oud-Telstar spits Reda Kharcouch was er als de kippen bij en tikte de thuisploeg op gelijke hoogte. Het is de vraag of Verhulst de komende weken onder de lat blijft staan bij AZ, want het haalde de ervaren Mathew Ryan in huis. Tekst loopt door onder de tweet,

AZ leidt in Rotterdam ondanks deze blunder van Hobie Verhulst🧐 — ESPN NL (@ESPNnl) January 11, 2023

Dani de Wit herstelde de schade echter al snel voor AZ. Uit een knappe voorzet van Pavlidis kopte de middenvelder twee minuten later de 1-2 binnen. Voor rust zette Jesper Karlsson de Alkmaarders op een comfortabele voorsprong. Na een diepe bal schoof hij de 1-3 binnen in de verre hoek. Strijd gestreden Na de pauze viel er beduidend minder te genieten in Rotterdam. Beide ploegen vonden het welletjes waardoor kansen spaarzaam waren. AZ was echter wel het dichtst bij nog een treffer. Via De Wit en Karlsson kregen de Alkmaarders de kans om de wedstrijd in het slot te gooien, maar dat bleef uit. Tien minuten voor tijd deed Pavlidis dat wel. De Griekse spits schoof de bal vanuit een moeilijke hoek binnen en tekende voor de 4-1 overwinning. De loting voor de derde ronde van de KNVB-beker is zaterdag. Die dag gaat AZ tevens op bezoek in Friesland. In de eredivisie wordt er om 18.45 uur afgetrapt tegen sc Heerenveen.

Opstelling AZ: Verhulst; Sugawara, Hatzidiakos, Beukema, Kerkez (M. De Wit/86); Clasie (Bazoer/86), Reijnders, D. De Wit (Mihailovic/86); Odgaard (Evjen/74), Pavlidis, Karlsson (Van Brederode/74)