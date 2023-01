Harde kern Ajax roept supporters op om witte zakdoekjes mee te nemen naar Ajax-FC Volendam

"Helaas heeft Ajax op dit moment last van een zware griep. Neem dus je witte zakdoek mee", staat in een Instagrambericht van de harde kern. Ajax zakte zondag na gelijkspel tegen Feyenoord naar de vijfde plek in de Eredivisie, dat is de reden dat de F-Side ervoor kiest om de witte zakdoeken tijdens de vijfde minuut te tonen.

Vanwege de tegenvallende resultaten van de Amsterdammers ligt het hoofd van Schreuder de laatste weken spreekwoordelijk op het hakblok. Na het gelijkspel van De Klassieker heeft Ajax inmiddels zes competitiewedstrijden op rij geen wedstrijd meer gewonnen. Nog altijd is 22 oktober (1-4 tegen RKC Waalwijk) de laatste zege voor de Amsterdamse club.