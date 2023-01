Trainer Alfred Schreuder ontslagen bij Ajax

"Na drie wedstrijden in november hebben we ook geëvalueerd. Daar zijn toen een aantal aanpassingen uit voortgekomen. We dachten dat we een andere herstart zouden beleven na het WK", vertelde algemeen directeur Edwin van der Sar rond middernacht op de persconferentie. "De druppel is deze wedstrijd geweest. Het gaat om het vertoonde spel. Het is een hele pijnlijke beslissing om te nemen, maar voor Ajax wel nodig."

