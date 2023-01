Freek de Jonge in De Aftrap: 'Ajax heeft vertrek Overmars niet kunnen opvangen'

De terugval van Ajax is voor een belangrijk deel terug te voeren op het plotselinge vertrek van technisch directeur Marc Overmars. "Voor Overmars zijn geen grote jongens in de plaats gekomen", zegt cabaretier én Ajax-supporter Freek de Jonge in voetbal talkshow De Aftrap vanavond op tv bij NH Sport.

Natuurlijk begrijpt De Jonge dat Overmars door 'de dames op kantoor' niet gemist zal worden. De oud-international moest de Arena immers vanwege grensoverschrijdend gedrag verlaten.

Gevolg is wel dat de voormalig technische man op sportief vlak wordt gemist. "Hij heeft het fantastisch gedaan. Dankzij hem was Edwin van der Sar ook sterk, maar Van der Sar in zijn eentje is geen grote leider." De Jonge zou de huidige algemeen directeur van PSV, Marcel Brands, graag naar Amsterdam zien komen.

Journalist Martijn Krabbendam van Voetbal International deelt de mening van De Jonge. "Iedereen bepaalt nu een beetje mee. Overmars zei in samenspraak met zijn trainer en zijn scouts: 'Boem die komt! Klaar'."

