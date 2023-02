Guus Hiddink en Corina Dekker in De Aftrap: "Is de voetbalwereld klaar voor een vrouw als trainer?"

Voormalig VV Alkmaar-trainer Corina Dekker begint in mei als enige vrouw aan de nieuwe UEFA Pro-opleiding, de cursus coach betaald voetbal. Ze zit in de klas met oud-profs als Robin van Persie, Michel Kreek en Hedwiges Maduro. Dekker is vanavond met oud-bondscoach Guus Hiddink te gast in onze talkshow De Aftrap.

Guus Hiddink en Corina Dekker in De Aftrap - NH Sport/Edward Dekker

Slechts vijf vrouwen in Nederland hebben het felbegeerde papiertje dat Corina Dekker het komend jaar hoopt te gaan halen. Onder hen natuurlijk Vera Pauw en Sarina Wiegman; vrouwen die hun sporen verdiend hebben in het vrouwenvoetbal. De grote vraag is natuurlijk: wanneer waagt een betaaldvoetbalclub in het mannenvoetbal de stap om met een vrouwelijke trainer in zee te gaan?

"Is de voetbalwereld al klaar voor een vrouw als trainer/coach?" Trainer Corina Dekker

Toch is dat voor Dekker niet de reden geweest om zichzelf op te geven voor de cursus. "Het gaat mij om ontwikkeling. Maar Sarina Wiegman en Vera Pauw zijn kwalitatief uitstekende trainers. Het gaat erom: is de voetbalwereld er al klaar voor? Welke club neemt het risico?" Tekst gaat verder onder de video.

Guus Hiddink reikt Corina Dekker haar CBV-diploma uit - NH Sport/Edward Dekker

Als Dekker voor alle onderdelen van de cursus is geslaagd, wil Hiddink in het voorjaar van 2024 haar diploma uitreiken. "Ik ben voorzitter van de Coaches Betaald Voetbal. Ik ga jouw diploma uitreiken. ik claim gewoon die positie." In de rubriek Raak de Vlag neemt Erik-Jan Brinkman het op tegen Jeredy Hilterman. De Haarlemmer voetbalt bij Almere City FC en blijkt nog meer te kunnen dan goed voetballen.

De Aftrap van vrijdag 10 februari met Guus Hiddink en Corina Dekker - NH Sport/Edward Dekker

Volgende week schuift Keje Molenaar aan. Komt hij alsnog in het bestuur van FC Volendam en wat als de Raad van Commissarissen zijn voordracht blijft blokkeren? De andere gast is Pieter de Waard. Na bijna twee decennia stopt hij als algemeen directeur van Telstar. Heeft De Waard al een nieuwe baan gevonden? Voormalig prof van Telstar en FC Omniworld (voorloper Almere City FC) Magid Jansen speelt tegen Erik-Jan Brinkman het spel Raak de Vlag.