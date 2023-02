Voetballer Mitch Apau in De Aftrap over racisme in Slowakije: "Zelfs met eigen supporters"

Mitch Apau is dit seizoen één van de steunpilaren van eerstedivisionist Telstar. Als gast in voetbaltalkshow De Aftrap vertelt hij ook over zijn omzwervingen in het buitenland waar hij in totaal vijf landstitels veroverde. Er was ook een schaduwzijde. Bij zijn club Slovan Bratislava in Slowakije sloegen eigen fans hem en enkele donkere medespelers bewust over in de erehaag. "Een paar keer achter elkaar werd er een handje weggetrokken."

Bij Slovan Bratislava kreeg Mitch Apau te maken met racisme - NH Sport / Edward Dekker

Apau is te gast met Mark Admiraal, sinds een jaar of tien de vaste speaker van AZ. Admiraal begon met omroepen bij zijn eigen dorpsclub in Limmen waar zijn voorganger, wijlen Ben Lieferink ook speaker was. Ondanks de recente nederlaag van de Alkmaarders bij Feyenoord houdt Admiraal hoop dat AZ zich in de titelstrijd kan blijven mengen. "Het verschil is wel groter geworden, maar dat wil niet zeggen dat je uitgespeeld bent."

Raak de Vlag Voormalig AZ-speler Des Kunst neemt het in onze wekelijkse rubriek Raak de Vlag in IJmuiden op tegen Erik-Jan Brinkman. Kunst is na een buitenlands avontuur bij het Zweedse Varbergs neergestreken bij tweededivisionist Katwijk. Wil je de hele uitzending zien? Zet je tv aan om 17.10 / 18.10 / 19.10 uur etc. of kijk De Aftrap hieronder in zijn geheel terug. Tekst gaat verder onder de video.

De Aftrap van vrijdag 23 februari met Mitch Apau en Mark Admiraal - NH Sport/Edward Dekker