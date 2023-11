Bestuurscrisis FC Volendam: "Jan Smit eruit is een tsunami"

Het tijdperk van voorzitter Jan Smit bij FC Volendam is voorbij. Dat maakte de zanger maandagmiddag zelf bekend op zijn sociale kanalen. Volgens Jaap Veerman, voorzitter van de Raad van Commissarissen (RvC), gaat het om "een voornemen tot een besluit". Het vertrek is dus nog niet definitief. Daar voegt hij aan toe: "Dit besluit is honderd keer zwaarder, omdat Jan Smit de voorzitter is. Bij de vorige voorzitter zou het een rimpel in de oceaan zijn. Met Jan Smit is het een tsunami."

Foto: Jan Smit - Pro Shots/Toon Dompeling

De Volendamse Jan Smit zit sinds 2013 in het bestuur. Amper anderhalf jaar geleden volgde hij Piet Kemper op als voorzitter. De 37-jarige Smit stak zijn ambities niet onder stoelen of banken. Aan de hand van zijn idool Wim Jonk en zijn bondgenoten (bekend als Team Jonk) moest FC Volendam mee in de vaart der volkeren. De club, die een paar jaar geleden bijna dood en begraven was, werd weer tot leven gewekt. Tekst gaat verder onder de foto.

Foto: Feestvreugde bij FC Volendam - Pro Shots / Erich Snijder

Na de promotie in 2022 wist trainer Jonk FC Volendam in zijn eerste seizoen op het hoogste niveau te handhaven. Dat ging niet geheel zonder slag of stoot, want met een kleine begroting bungelde Volendam bij het ingaan van de winterstop troosteloos onderaan in de eredivisie. Met een behoudendere speelwijze lukte het om in de tweede seizoenshelft wél de punten te pakken. Met een score van dertig punten uit twintig wedstrijden klom Volendam op naar de veilige, veertiende plek in de eindrangschikking. Ook zat het stadion voor het eerst in jaren weer tweewekelijks vol. Leegloop Dit seizoen begon zonder al te veel versterkingen en werd de selectie uitgehold door het vertrek van de basiskrachten Filip Stankovic, Derry John Murkin, Carel Eiting, Gaetano Oristanio, Daryl van Mieghem en ook nog Henk Veerman. Bovendien maakte Jonk een verrassende move van het veld naar de tribune. Hij werd technisch manager, terwijl zijn assistent Matthias Kohler naar voren werd geschoven als eindverantwoordelijke langs de lijn. Het resultaat: na dertien wedstrijden bungelt Volendam met Vitesse onderaan de eredivisie. Tekst gaat verder onder de foto.

Foto: Matthias Kohler - PRO SHOTS / Erik Pasman

Ondertussen presenteerde de club de jaarcijfers over het boekjaar '22/'23 waarin een verlies was geleden van dik drie miljoen euro op een begroting van tien miljoen euro. RvC-voorzitter Veerman had tijdens de geruchtmakende informatie-avond dit voorjaar in De Jozef gewaarschuwd voor een oplopend tekort van twee miljoen euro, terwijl het bestuur sprak van 1,2 miljoen. Smit die op de bewuste avond stevig en emotioneel uit de hoek kwam, zei persoonlijk garant te staan als het gat zo groot zou zijn als Veerman toen beweerde. Tekst gaat verder onder de foto.

Foto: Jaap Veerman tijdens de informatie-avond in De Jozef - ANP

Nieuw stadion Bovendien vond Smit dat Volendam moest investeren om te professionaliseren en door te kunnen groeien naar een positie als stabiele eredivisionist, In dat licht presenteerde hij ook de plannen om een nieuw en groter stadion net buiten Volendam te willen bouwen. Tekst gaat verder onder de FB-post.

Nu de RvC aan de noodrem trekt, is het de vraag hoe het nu verder gaat. Met zijn verklaring op X en Facebook lijkt de voorzitter een vlucht vooruit te nemen. Veerman heeft er kennis van genomen en verwijst voor zijn reactie naar een statement dat de RvC morgen naar buiten brengt.

"Jan en de andere bestuursleden weten waar de schoen wringt. Daar is over te praten" RvC-voorzitter Jaap Veerman

Veerman zegt dat hij niet is overvallen door de actie van Smit om direct naar buiten te treden. Daarvoor kent hij Jan Smit goed genoeg. "Het is zijn goed recht. De vier bestuursleden zijn conform de statuten vier dagen van tevoren netjes uitgenodigd voor de buitengewone RvC-vergadering. Daarin staat dat we voornemens zijn de bestuursleden te ontslaan, maar we willen daarover in gesprek met de leden. Jan weet wat er moet gebeuren om het om te draaien. Jan en de andere bestuursleden weten waar de schoen wringt. Daar is over te praten."

Voorzitter (RvC) Jaap Veerman over de huidige situatie Moet het bestuur weg vanwege de onlangs gepresenteerde cijfers? "Nee, daar kan ik nu niets over zeggen." Wat betekent dit voor de contracten van Team Jonk? "Daar kan ik helaas niks over zeggen. Het probleem is dat ik noodgedwongen een beetje voor de troepen uit loop door het statement van Jan." Jan Smit en Team Jonk zijn toch twee handen op één buik? "Jan Smit is Jan Smit. Wat nu op tafel ligt, is de kwestie bestuur - RvC." Maar dit voornemen tot het besluit van ontslag leidt toch tot een domino-effect, waardoor ook Team Jonk vertrekt? "Dat zijn uw woorden. Dat is op dit moment niet aan de orde. Net als Jan Smit ben ik ook fan van Wim Jonk." Slaapt u hier slechter van? "Uiteraard, daar kun je je alles bij voorstellen."