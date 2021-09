Ambitieus FC Volendam presenteert plannen voor nieuw stadion

Het plan voor een nieuw stadion speelt al langere tijd achter de schermen. Het bestuur van de club komt nu het het idee naar buiten om een maatschappelijke discussie te laten ontstaan. Het huidige stadion van FC Volendam is gevestigd in het centrum van Volendam. Het nieuwe stadion zou op een locatie aan de rand van het dorp moeten komen en moet een capaciteit van minimaal 10.000 zit- en staanplaatsen hebben.

"Tevens kunnen we het stadion ontwikkelen als de perfecte locatie voor concerten en evenementen met tien tot twaalf duizend bezoekers", zegt het bestuur over het nieuwe stadion dat wordt gepresenteerd onder de werknaam 't Skip. "Het is win-win-win. En dat is ook nodig, want aan de Sportlaan zijn we op dat vlak echt allang uit ons jasje gegroeid.

Linkerrijtje eredivisie

"Het linkerrijtje van de eredivisie, dat klinkt als een droom", spreekt de club vol ambitie uit. "Maar waarom niet?! Onze club voldoet aan een heleboel voorwaarden om die droom uit te laten komen. Een nieuw stadion is min of meer noodzakelijk voor die ambitie. Natuurlijk is dat spannend. Maar kijk naar Heracles en AZ. Die kwamen ook van héél ver."

