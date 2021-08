Micky van de Ven mag niet 'voor een koopje' weg bij FC Volendam

De 20-jarige verdediger had met zijn zaakwaarnemer Mino Raiola gevraagd om ontbinding van het contract dat tot de zomer van 2023 loopt. Wolfsburg was bereid een afkoopsom van twee miljoen euro neer te leggen, maar FC Volendam vraagt tussen de drie en vijf miljoen euro. De voetbalclub is door de arbitragecommissie op alle punten in het gelijk gesteld.