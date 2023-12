Gifbeker bij FC Volendam moet helemaal leeg: verlies in slotminuten tegen Feyenoord

FC Volendam leek vanavond eindelijk weer eens wat te kunnen vieren. De ploeg was op weg naar een zwaarbevochten punt tegen landskampioen Feyenoord, maar kreeg in de blessuretijd het deksel op de neus. Santiago Giménez kopte de thuisploeg inde 94e minuut naar een 2-1 voorsprong en Igor Paixao maakte twee minuten later aan alle onzekerheid een einde: 3-1.

Hoewel de bestuurscrisis bij FC Volendam vorige week zijn kookpunt bereikte met het ontslag van voorzitter Jan Smit en drie bestuursleden en het opstappen van Team Jonk, was de aanloop naar Feyenoord-uit ook onrustig. Matthias Kohler werd dinsdag op non-actief gezet en Michael Dingsdag neemt in ieder geval tot de winterstop de honneurs waar. De interim-trainer koos in De Kuip voor een verdedigende opstelling met vijf man achterin en zette Robert Mühren, Garang Kuol en Zach Booth op de bank.

Feyenoord had de laatste twee thuiswedstrijden verloren en begon overtuigend aan de wedstrijd. Doelman Mio Backhaus hield Volendam in de openingsfase op de been met een geweldige redding. Yankuba Minteh was ervandoor, legde af op Santiago Giménez, die de bal voor het intikken had, maar Backhaus redde met zijn teen. In de 13e minuut moest Backhaus het antwoord schuldig blijven. Na een geweldige aanval door het midden schoot Quinten Timber overtuigend de 1-0 binnen.

