Hoe moet stuurloos schip FC Volendam verder na uittocht? "Nu ons Oranje-hart tonen"

Nu de rampweek van FC Volendam achter de rug is, rijst nu de vraag hoe de club verder moet. Nadat vier bestuursleden, onder wie voorzitter Jan Smit, zijn ontslagen en acht man van Team Jonk zullen opstappen, loopt Het Nieuwe Oranje in één week helemaal leeg. Een geëmotineerde aanvoerder Damon Mirani deed na de 5-0 nederlaag tegen PEC Zwolle de oproep om "met spelers en supporters ons oranje hart te tonen".

De spelers kregen de keuze of Kohler tegen PEC Zwolle voor de groep moest staan. De Duitser kreeg het vertrouwen, maar het is onzeker of het ook zijn laatste wedstrijd voor FC Volendam was. "Ik wil daarover met de club in gesprek", zegt Kohler. "Het gaat niet om mij. Er is genoeg met modder gegooid en we moeten zorgen dat er nu niet meer schade komt. We moeten een goede oplossing voor de groep vinden."

De selectie van FC Volendam had woensdag een bijeenkomst met leden van Team Jonk. Daarin kregen zij te horen dat Team Jonk tot het einde voor de club zou blijven vechten. Twee dagen later kwam het statement naar buiten dat acht man, onder wie Wim Jonk, Matthias Kohler, Jasper van Leeuwen (technisch directeur) en Ruben Jongkind (hoofd jeugdopleiding) vertrekken bij de club.

Na het ontslag van het voltallige bestuur, ligt de leiding bij de Raad van Commissarissen. Onder leiding van voorzitter Jaap Veerman moet gezocht worden naar een werkbare situatie. Maandag wil hij in een gesprek met Kohler kijken of hij in ieder geval de laatste twee wedstrijden tot de winterstop tegen Feyenoord en Heerenveen kan aanblijven.

Op de persconferentie van vrijdagochtend gaf Veerman overigens nog aan dat hij 'geen enkele aanwijzing' had voor een vertrek van Team Jonk. Wat de voorzitter van de RvC betrof, kon Team Jonk zelfs nog jaren bij de club aan boord blijven. Later op de middag volgde het besluit dat Team Jonk opstapt bij de club. "Dat statement vond ik onverwacht", zegt Veerman een dag later. "Dat probleem moeten we oplossen. Met name de functie van technisch directeur en hoofdtrainer. We moeten in gesprek met de trainer en spelers over wie er voor de groep gaat staan."

Tekst loopt verder onder de video.