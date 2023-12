Rampzalig afscheid Team Jonk zoveelste domper voor teleurgestelde FC Volendam-fans

FC Volendam speelde vanavond tegen PEC Zwolle voor het laatst onder trainer Matthias Kohler. Een beladen wedstrijd en het zoveelste hoofdstuk in de soap rondom de Volendamse ploeg, die eindigde in een rampzalig 0 - 5. "Een trotse Volendammer is goed voor de club", zeggen teleurgestelde supporters voor de wedstrijd.

Ondanks het ontslag van het bestuur en het aftreden van de technische staf vertelden FC Volendam-supporters tegen NH dat ze positief gestemd waren, en ervan overtuigd dat hun club - ondanks alle reuring - ging winnen.

Maar ook dat was ze niet gegund. PEC Zwolle scoorde vijf keer en gaf FC Volendam daarmee het nakijken. Toch lijkt de wedstrijd van vanavond iets minder belangrijk dan een grote angst die waarheid is geworden voor veel supporters, en dat is het vertrek van Team Jonk.

Trotse Volendammer

"Jan Smit moet terugkomen", daar waren veel Volendammers het aan het begin van de wedstrijd over eens. "Een trotse Volendammer is goed voor de club." Anderen spreken over 'een drama'. "Het is teleurstellend, laten we hopen op een goede afloop", vertelt een andere supporter.

De nederlaag is dan ook de zoveelste teleurstelling voor de fans, die machteloos toekijken hoe de soap rondom FC Volendam zich ontvouwt.

De FC Volendam-soap: wat ging eraan vooraf?

Afgelopen maandag liet FC Volendam-voorzitter Jan Smit op X (voormalig Facebook) weten dat hij en de overige drie bestuursleden van de Raad van Commissarissen (RvC) te horen hebben gekregen dat ze moeten vertrekken.

De Volendamse zanger zit al sinds 2013 in het bestuur van de club. Anderhalf jaar geleden werd hij voorzitter.

Het rommelde al langer in de club. Zo bleek uit jaarcijfers dat er een tekort was van ruim drie miljoen euro op een begroting van elf miljoen euro. Die cijfers waren beduidend slechter dan het verlies van twee miljoen, waarvoor RvC-voorzitter Jaap Veerman voor waarschuwde.

Onderlinge strijd

De RvC ligt al langer in de clinch met een aantal sleutelfiguren, bekend onder de naam Team Jonk. Last but not least gaat het sportief gezien ook niet fantastisch met de club, die degradatie boven het hoofd hangt. Volgens de RvC verloopt de situatie tussen het bestuur onder leiding van Jan Smit en de RvC al langere tijd stroef.

"De periode onder Jan Smit kenmerkte zich als een continue strijd tussen het bestuur en de RvC. Dat heeft geresulteerd in een niet te repareren vertrouwensbreuk en onderlinge strijd over de leiding aan de club. Er zijn meerdere confrontaties geweest", vertelt RvC's voorzitter Jaap Veerman tijdens een persconferentie.

Kalkoen naar het kerstmaal

Die 'frontale confrontaties' met Smit hadden als hoogtepunt een telefoongesprek op 21 november. "Het is nu oorlog", zei voorzitter Smit toen tegen de voorzitter. "Ik wil jou nooit meer één-op-één spreken." Dit telefoongesprek betekende de derde gele kaart voor Jan Smit en dus nam de RvC een besluit tot een voorgenomen ontslag.

Donderdag werd tijdens een buitengewone vergadering van de RvC besloten dat naast Smit ook Hans Bond (technisch), Gerben Matroos (commercie) en Corn Veerman (penningmeester) de club moeten verlaten.

Smit schreef op X dat hij het ontslag accepteerde: "Wij hebben geen andere keuze dan het te accepteren. Een kalkoen loopt ook niet naar het kerstmaal."

Maat is vol

Technisch manager Wim Jonk en zijn volledige staf lieten vrijdagmiddag in een persbericht weten dat ze vertrekken bij FC Volendam. Dit als gevolg van het besluit van de Raad van Commissarissen om niet door te gaan met het bestuur.

Ze noemden in dit bericht de persconferentie van RvC-voorzitter Jaap Veerman 'een toneelstuk vol tegenstrijdigheden, halve waarheden en volle leugens'. Ook volgens FC Volendam-trainer Matthias Kohler is de maat vol: hij staat pal achter Jonk.

Volendammers zijn niet te spreken over het vertrek van Jan Smit, vertelden ze tegen NH. Zij willen dat de zanger aanblijft. "Wij vinden dat Jan Smit het perfecte uithangbord is, dat moeten we niet vergeten. Al is hij wel soms te emotioneel in zijn eerste reactie", vertelde Hekside-woordvoerder Henk de Boer in NH's De Aftrap.