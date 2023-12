Oorlogsverklaringen bij FC Volendam: "Ik wil jou nooit meer één-op-één spreken"

Flinke oorlogstaal kwam er uit de mond van Jaap Veerman, voorzitter van de Raad van Commissarissen van FC Volendam. Gisteren ontsloeg hij voorzitter Jan Smit en drie andere bestuursleden en lichtte dat besluit vanochtend in het stadion toe. Bekijk hier de hoogtepunten van de speciaal ingelaste persconferentie.

Jaap Veerman opent de persconferentie met een speech - NH Sport / Stephan Brandhorst

Jan Smit trad als voorzitter op 1 juli 2022 aan bij FC Volendam en heeft het 'slechts' een jaar en vijf maanden volgehouden. De RvC van Volendam had meerdere keren officiële waarschuwingen gegeven in de vorm van een gele kaart. In het afgelopen jaar hebben volgens Veerman meerdere keren 'frontale confrontaties' plaatsgevonden met als hoogtepunt een telefoongesprek op 21 november. "Het is nu oorlog", zei voorzitter Smit toen tegen Veerman. "Ik wil jou nooit meer één-op-één spreken." Tekst loopt door onder de video.

Jan Smit aan de telefoon tegen Jaap Veerman: "Het is nu oorlog" - NH Sport / Stephan Brandhorst

Het bijzondere telefoongesprek betekende de derde gele kaart voor Jan Smit en dus nam de RvC een besluit tot een voorgenomen ontslag. Opvallend is dat Veerman en Smit de afgelopen week helemaal geen persoonlijk contact met elkaar hebben gehad. "Dat is heel jammer", zegt Veerman over het feit dat hij Smit heeft ontslagen zonder hem meer te spreken. "Ik heb de afgelopen week gewacht op een toenadering van het bestuur." Tekst loopt door onder de video.

Jaap Veerman en Jan Smit hebben geen contact meer gehad - NH Sport / Stephan Brandhorst

Voordat Smit voorzitter bij FC Volendam werd, was hij in diverse rollen betrokken bij de club. In totaal zat hij tien jaar in het bestuur. Zijn aantrekkingskracht voor nieuwe sponsoren was groot.

"Hij was een slechte voorzitter" Jaap Veerman, voorzitter RvC FC Volendam

"Als ambassadeur is hij vreselijk waardevol geweest", zegt Veerman. "Maar hij was een slechte voorzitter." De vrees bij supporters is dat nu Smit ontslagen is, er ook veel sponsoren weglopen bij de club. Tekst loopt door onder de video.

"Jan Smit is vreselijk waardevol, maar hij was een slechte voorzitter" - NH Sport / Stephan Brandhorst

Het laatste wapenfeit van Jan Smit als voorzitter van FC Volendam voltrok zich afgelopen woensdag. En dat was niet de minste. Zakelijk directeur Frans ten Berge werd per direct ontslagen. Dat zorgde voor veel gefronste wenkbrauwen, omdat Smit al wist dat hij zelf ook ontslagen zou worden. Einde schorsing "Ik kan niet anders bedenken dan dat het een rancuneuze actie was. Daar lusten de honden geen brood van", zegt Veerman over het ontslag van Ten Berge. Op de persconferentie maakte hij meteen een einde aan de schorsing van de zakelijk directeur. Veerman noemt de schorsing 'compleet onrechtmatig'. Tekst loopt verder onder de video.

"Daar lusten de honden geen brood van" - NH Sport / Stephan Brandhorst

Uiteraard stak Veerman ook de hand in eigen boezem. Hij zegt dat de RvC te lang heeft gewacht met het nemen van een beslissing en dat de situatie te lang doorgeetterd heeft. Toch was het ook een denkbaar scenario dat de RvC was opgestapt, maar daar wilde Veerman niet aan. "Als er chaos is, moet er orde worden geschept." Tekst loopt door onder de video.

"RvC blijft zitten, anders is het hek van de dam" - NH Sport / Stephan Brandhorst

Nadat Jan Smit en de bestuursleden Hans Bond, Corn Veerman en Gerben Matroos werden ontslagen, kondigde Team Jonk vrijdag aan het einde van de middag hun vertrek aan. Team Jonk Smit haalde Wim Jonk in 2019 als trainer naar FC Volendam. De club ging volledig op de schop en Jonk nam een flink aantal van zijn vertrouwelingen mee. Jasper van Leeuwen werd technisch directeur en Ruben Jongkind hoofd jeugdopleidingen. Daarmee kreeg Team Jonk ineens de sleutel van de club in handen. De RvC vond eerder dit jaar de invloed van Team Jonk te groot, maar geeft aan dat ze, wat de RvC betreft, mogen aanblijven. "Team Jonk is geen onderdeel geweest van de discussie."

Team Jonk kan nog jaren aanblijven bij FC Volendam - NH Sport / Stephan Brandhorst