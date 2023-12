Kijk terug: FC Volendam licht ontslag bestuur toe: "Het was een vreselijke week"

Kijk live mee met de persconferentie over het ontslag van het bestuur, vanuit het stadion bij FC Volendam. NH is er live bij.

NH-sportverslaggever Stephan Brandhorst is vandaag in Volendam en doet live verslag.

Wat ging eraan vooraf?

In de avond van 26 november ontvingen Jan Smit en de andere bestuursleden van FC Volendam een mail van de Raad van Commissarissen met daarin een aankondiging van hun ontslag. Dit liet Jan Smit zelf op maandagmiddag 27 november via zijn Facebookpagina weten.

De Volendamse zanger zit al sinds 2013 in het bestuur van de club. Anderhalf jaar geleden werd hij voorzitter. Volgens de voorzitter van de RvC, Jaap Veerman, brengt de aankondiging van het ontslag van Jan Smit een 'tsunami' van reacties binnen de club met zich mee.

Vele verschuivingen binnen posities van de voetballers en coaches dit seizoen, resulteerde in een gedeelde laatste plek voor Volendam in de Eredivisie. Daar kwam bij dat de club jaarcijfers presenteerde over het boekjaar 2022-2023, waarin een verlies was geleden van meer dan drie miljoen euro op een begroting van tien miljoen.

Jan Smit vond dat de club moest investeren in professionalisering en presenteerde de plannen voor het bouwen van een nieuw stadion.

Niet aanwezig

Gisteravond vond er een buitengewone RvC-vergadering plaats waarin het ontslag van het hele bestuur van FC Volendam werd besproken. Jan Smit besloot niet aanwezig te zijn bij de vergadering.

Eerder werd bekend dat Jan Smit zelf de zakelijk directeur, Frans ten Berge, van de club op non-actief heeft gezet. Dat was zeer opvallend. Enerzijds vanwege de onzekere positie van Jan zijn baan zelf, anderzijds omdat de Volendamse zanger Frans in februari zelf bij de club heeft gehaald.

Wat de Volendammers zelf vinden van het ontslag van de zanger? De inwoners zijn het er niet mee eens en willen graag dat hij blijft.