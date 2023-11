Lees terug: AZ mag blijven hopen op Europese overwintering. Ajax uitgeschakeld in de Europa League

Welkom in het liveblog van NH Sport. Vanavond houden wij je op de hoogte van de buitengewone ledenvergadering in Volendam. Voorzitter Jan Smit heeft op X laten weten dat hij niet aanwezig zal zijn en daarmee lijkt hij zijn ontslag te accepteren.

Ook komen AZ en Ajax in actie Europa. AZ wist in de Conference League thuis tegen Zrinjski Mostar met 1-0 te winnen en is nog in de race om Europees te overwinteren. Ajax is uitgeschakeld in de Europa League door een 4-3 nederlaag tegen Olympique Marseille.