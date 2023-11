Jan Smit en bestuur accepteren ontslag: "Geen andere keus"

In het bericht dat zojuist is gepubliceerd is Smit duidelijk. "Het bestuur is zondag al ontslag aangezegd. Wij hebben geen andere keuze dan het te accepteren. Een kalkoen loopt ook niet naar het kerstmaal." In een ander bericht op X noemt hij de vergadering een 'groot toneelstuk'.

Icoon

Smit en de overige bestuursleden waren door de raad van commissarissen uitgenodigd om naar een buitengewone vergadering te komen om hun zienswijze toe te lichten. "Wij beschouwen Jan Smit als een icoon van de Volendamse samenleving en willen hem en zijn medebestuursleden, wat de beslissing ook zal zijn, bedanken voor de door hen geleverde inspanningen ten behoeve van FC Volendam", zei voorzitter Jaap Veerman van de Raad van Commissarissen (RvC) eerder deze week.