Raad van Commissarissen FC Volendam: 'Nieuw tekort dreigt, continuïteit club in gevaar'

De toekomst van betaald voetbalclub FC Volendam is in gevaar. In een verklaring die de Raad van Commissarissen (RvC) zojuist naar buiten heeft gebracht, staat dat de club een negatief eigen vermogen heeft van drie miljoen euro en er voor het lopende seizoen een tekort van 2,3 miljoen euro dreigt. Omdat de RvC er geen vertrouwen in heeft dat het huidige bestuur onder leiding van Jan Smit maatregelen neemt, dienen zij te vertrekken.

In de verklaring schrijft RvC-voorzitter Jaap Veerman: "Het bestuur heeft ons, ondanks herhaaldelijke verzoeken om herstelplannen aan ons te overleggen, niet weten te overtuigen dat deze problemen worden opgelost. Inmiddels blijkt daarnaast binnen de directie sprake van dusdanig uiteenlopende visies waardoor het functioneren van de voltallige directie als team ernstig te wensen overlaat."

Ook stelt Veerman dat er dit jaar een vertrouwensbreuk is ontstaan en dat het verschil van inzicht met het bestuur "onherstelbaar en onoverbrugbaar zijn". De RvC heeft Jan Smit en de drie medebestuursleden uitgenodigd voor een bijzondere vergadering komende donderdag. Na dat gesprek zal er een definitief besluit volgen. "Onjuiste cijfers" Penningmeester Corn Veerman spreekt bovengenoemde cijfers tegen. Volgens hem zal de club dit seizoen niet met een verlies, maar juist positief afsluiten met een bedrag tussen de 2,5 en 3,5 miljoen euro. Dat de RvC een verlies van 2,3 miljoen euro aankondigt, komt omdat in die cijfers de transferinkomsten van oud-spelers Micky van de Ven, Carel Eiting en Derry John Murkin niet meenemen. In totaal gaat het volgens Veerman om een bedrag van 5,7 miljoen dat verder kan oplopen als Twente (de club van Eiting) zich bijvoorbeeld plaatst voor de Conference League. Bij Murkin ontvangt Volendam een bonus als hij een bepaald aantal wedstrijden heeft gespeeld voor zijn huidige club FC Schalke 04.

Ook zegt de penningmeester dat er in de cijfers geen rekening is gehouden met een bedrag van vier ton aan inkomsten uit de jeugdopleiding en dat er voor negen ton aan langlopende verplichtingen naar voren zijn gehaald. Die langlopende verplichtingen drukten het resultaat van het vorige boekjaar, maar tellen dus niet meer mee in het huidige boekjaar. "Daar weten ze allemaal van", zegt de penningmeester boos. "Ze gaan mij ontslaan, maar dit is laster en smaad." Fijntjes voegt hij er nog aan toe dat in de uitnodiging voor de vergadering van donderdag de RvC zijn voorletters verkeerd heeft geschreven en dat die zijn verwisseld met een voorganger. "Zo goed zijn ze bezig!"

