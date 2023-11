FC Volendam-supporters Philip en Jan willen dat Jan Smit blijft: "Hij is standvastig"

Groot rumoer in Volendam nadat FC Volendamvoorzitter Jan Smit gisteren publiekelijk aankondigde dat hij en de rest van het bestuur donderdag wordt ontslagen. Dat wil de Raad van Commissarissen van de club. Op straat in Volendam horen we vandaag vooral steun voor Smit, bij Philip de Jonge en Jan Kes bijvoorbeeld: "Dat hij de rekening gepresenteerd krijgt vind ik belachelijk! Zo ga je niet met mensen om."