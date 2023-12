Soapweek eindigt met rampavond voor FC Volendam: 0-5 verlies tegen PEC Zwolle

Na een zeer tumultueuze week moest FC Volendam vanavond ook weer gewoon voetballen. Met vertrekkend trainer Matthias Kohler op de bank lukte het de nummer zeventien van de eredivisie niet om het schamele puntenaantal te verhogen. Volendam verloor in eigen stadion met 5-0 van PEC Zwolle.

Foto: Trainer Matthias Kohler geeft aanvoerder Damon Mirani aanwijzingen - Pro Shots/Vincent de Vries

Kohler, die waarschijnlijk voor de laatste keer op de bank zat, had zijn ploeg op één plek aangepast in vergelijking met de kansloos verloren wedstijrd tegen AZ (3-0). Garang Kuol moest zijn plek afstaan aan Zach Booth. Ook keerde Xavier Muyamba voor het eerst sinds 21 oktober (RKC-uit) terug in de selectie. De verdediger begon op de bank. Flitsend begin De supporters hezen een fraai spandoek voor de wedstrijd met daarop de tekst 'Welkom in Volendam, het mooiste dorp van Nederland'. Na precies één minuut kreeg de thuisploeg een enorme kans toen Booth de diepte in werd gestuurd. Keeper Jasper Schendelaar was echter attent en plukte de de bal van zijn voeten. Na deze flitsende start hield Volendam het initiatief zonder tot echt grote kansen te komen.

Lees ook Sport Moddergooien compleet: RvC haalt in persconferentie keihard uit naar Jan Smit

PEC Zwolle werd halverwege de eerste helft gevaarlijk via een lastig afstandsschot van Thomas Lam dat door keeper Mio Backhaus werd weg gebokst. In de 28e minuut ging linksback George Cox ervandoor en gaf hij de bal hard voor op Robert Mühren die de bal niet goed aannam waardoor Schendelaar kon ingrijpen. PEC kwam in het laatste deel voor rust wat beter in de wedstrijd, maar dat leverde niet meer dan een schot van Younes Namli op dat het Volendam-doel royaal miste. Met een 0-0 stand zochten beide teams de warme kleedkamer op. In de tweede helft was het PEC dat eerst via Namli en daarna met Zico Buurmeester het doel onder vuur nam. Backhaus redde in de korte hoek ten koste van een corner. Aan de andere kant waren het Bilal Ould-Chikh en opnieuw Mühren die het vergeefs van afstand probeerden. Tegengoals In de 58e minuut was het dan wel raak: Odysseus Velanas ontsnapte aan de aandacht van de Volendam-defensie en speelde de bal langs Backhaus: 0-1. Nog geen drie minuten later maakte invaller Ferdy Druijf de 0-2 die ook daar weer drie minuten na de 0-3 binnenkopte. Tekst loopt door onder de X-post.

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

Calvin Twigt ontsnapte in de 70e minuut aan een rode kaart toen hij 'een Berghuisje' deed. Met beide benen tackelde hij op Namli. Scheidsrechter Dennis Higler liet het bij een gele kaart. Vlak voor tijd strooide Thy nog wat extra zout in de wonden. Uit een hoekschop bepaalde hij de eindstand uit een hoekschop op 0-4. In de 87e minuut gooide Druijf het duel in het slot door ook de vijfde PEC-treffer tegen de touwen te schieten. FC Volendam blijft door de nederlaag op de voorlaatste plaats in de eredivisie staan. Komende donderdag gaat het op bezoek in De Kuip bij landskampioen Feyenoord.