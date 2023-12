🔴 Liveblog: pak slaag voor FC Volendam, Blauw-Wit wint 'kleurenderby' van Groen Geel

De handballers van Volendam hebben in eigen huis afgerekend met Sporting Pelt. In Sporthal de Opperdam was de thuisploeg met 30-27 te sterk voor de Belgische tegenstander. Aalsmeer ging op bezoek bij Hurry Up en won met 27-34. Volendam en Aalsmeer hebben allebei na 13 wedstrijden 17 punten en staan respectievelijk op de derde en vierde plaats in de BENE-League.