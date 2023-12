Blunderende Mathew Ryan leidt gelijkspel van AZ in

Het is AZ niet gelukt om FC Utrecht te verslaan. Vangelis Pavlidis scoorde vlak voor rust de 0-1, maar direct in de tweede helft werd het 1-1 via Victor Jensen. Doelman Mathew Ryan zag er niet lekker uit bij de gelijkmaker. Door het gelijkspel profiteert AZ niet van de nederlaag van Feyenoord tegen PSV.

Foto: FC Utrecht - AZ - ANP / Ed van de Pol

Riechiedly Bazoer was niet ongeschonden uit de strijd gekomen tegen Zrinsjki Mostar. Hij werd in het hart van de verdediging vervangen door Alexandre Penetra. AZ was ondanks het ontbreken van Bazoer de bovenliggende partij in Utrecht. Ernest Poku kwam er gevaarlijk uit en vond doelman Vasilios Barkas op zijn weg. Tekst gaat verder onder de video.

AZ-trainer Pascal Jansen koestert punt tegen FC Utrecht - NH Sport / Stephan Brandhorst

Dat gold even later ook voor David Møller Wolfe. FC Utrecht leek tegen de verhouding in een strafschop te krijgen. Penetra vloerde Isac Lidberg, maar de VAR stak daar een stokje voor. Vangelis Pavlidis zorgde vlak voor de rust alsnog voor de openingstreffer. Hij werkte een voorzet van Møller Wolfe tegen de touwen: 1-0. Tekst loopt door onder de X-post.

Het goede gevoel van AZ kon na rust snel in de prullenbak. Dat lag vooral aan doelman Mathew Ryan. Het eerste schot van Othman Boussaid keerde hij nog, met de nodige moeite. Maar de inzet van Victor Jensen was wel raak: 1-1. Het doelpunt gaf Utrecht vleugels, alleen drukten ze te weinig door. Mats Seuntjens (oud-AZ) zorgde een paar keer voor dreiging. Na de mindere fase kroop AZ iets meer uit hun schulp en was Poku gevaarlijk met twee schoten. De ingevallen Jens Toornstra leek de avond voor AZ zuur te maken, maar niets bleek echter minder waar. Het bleef 1-1 in Utrecht. AZ blijft derde staan in de eredivisie op doelsaldo. Het resterende gedeelte van de gestaakte wedstrijd tegen NEC wordt woensdag vanaf 21.00 uur uitgespeeld. Opstelling AZ: Ryan; Sugawara, Penetra, Martins Indi, Møller Wolfe (Kasius/70); Clasie, Dantas (D. De Wit/70), Mihailovic (Goudmijn/87); Poku, Pavlidis (Odgaard/87), Van Bommel (Van Brederode/70)