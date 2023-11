AZ houdt dankzij zege op Zrinjski Mostar hoop op Europese overwintering

Hoewel AZ tegen Zrinjski Mostar weinig te vrezen had, bleef het toch tot het einde spannend in Alkmaar. In het Conference League-duel wonnen de Alkmaarders met 1-0 dankzij een benutte strafschop van Vangelis Pavlidis. Door de overwinning houdt de ploeg van trainer Pascal Jansen hoop op Europese overwintering.

Na iets meer dan twintig minuten diende de eerste opgelegde kans zich aan. Pavlidis legde de bal na een knappe actie af op Ernest Poku, die de hoek voor het uitzoeken had, maar zijn schot werd met de hand geblokt door Matija Malekinusic. Na lang overleg met de VAR besloot scheidsrechter Oleksii Derevinskyi niet de bal op de stip te leggen, omdat de bal via een lichaamsdeel tegen de arm kwam.

De aanvallende intenties waren in de openingsfase gelijk zichtbaar. AZ zocht volop de aanval en kreeg via Vangelis Pavlidis de eerste mogelijkheden. Het was echter wachten op uitgespeelde kansen.

De opdracht voor AZ was vooraf kraakhelder. De Alkmaarders moesten winnen om zicht te houden op Europese overwintering in de Conference League. Kanttekening daarbij is wel dat Legia Warschau later vanavond geen punt mag pakken tegen Aston Villa.

Het penaltymoment was wel het startsein voor AZ om het tempo weer wat op te schroeven. Ondanks dat bleef Zrinjski Mostar opvallend genoeg uit de problemen. Alleen schoten van Tiago Dantas, Poku en Pavlidis en een aantal te ver doorgevoerde uitvallen vielen nog te noteren tot aan de theepauze. Opvallend was nog wel dat Riechedly Bazoer geblesseerd het veld moest verlaten en werd vervangen door Alexandre Penetra.

Nu wel een strafschop

Ook na de pauze bleef AZ op zoek naar de voorsprong. De Bosniërs, die in de thuiswedstrijd een bizarre comeback volmaakten door met 4-3 te winnen, konden net als toen aanvallend weinig bolwerken. Daardoor groef Zrinjski zich veelal in en moest AZ het hebben van pogingen van afstand. De aanvalsdrift van AZ werd wel beloond. Pavlidis versierde een strafschop nadat hij werd gehaakt en ging zelf achter de bal staan. De Griek schoot de bal overtuigend in de bovenhoek: 1-0.

Ook na de openingstreffer stapelden de kansen zich op voor AZ. Met name met snelle aanvallen via de zijkant en gevaarlijke voorzetten, werd het doel van Zrinjski Mostar onder vuur genomen. Tien minuten voor het einde probeerden de bezoekers ineens aan te vallen. AZ-doelman Mathew Ryan moest een gevaarlijke voorzet over het doel tikken

Ondanks de overwinning is AZ nog wel afhankelijk van het resultaat bij Aston Villa - Legia Warschau. Als zij in Engeland gelijk spelen, is AZ alsnog uitgeschakeld in Europa. Bij winst van Aston Villa, kan AZ het zelf afmaken in de uitwedstrijd tegen Legia.

Opstelling AZ: Ryan; Sugawara (Kasius/79), Bazoer (Penetra/43), Martins Indi, Moller Wolfe; Clasie, Dantas (Goudmijn/91), Mihailovic (De Wit/79); Poku, Pavlidis, Van Bommel (Addai/79)