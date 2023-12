Gepasseerde AZ'er Dani de Wit spreekt zich uit: "Ik vind het toch wel vreemd"

De Wit is ook in het bezit van een aflopend contract. Het is nog onduidelijk of dat verlengd gaat worden, maar met deze situatie is die kans aanzienlijk kleiner geworden. "Ik heb normaal gesproken altijd gespeeld, maar dat ik nu niet eens meer tweede, maar derde keus ben, vind ik vrij apart. Ik kan maar één ding doen en dat is gas geven."