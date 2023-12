Volendamse voetbalsoap duurt voort: complete technische staf stapt op

Technisch manager Wim Jonk en zijn volledige staf vertrekken bij FC Volendam. Dit als gevolg van het besluit van de raad van commissarissen (rvc) om niet door te gaan met het bestuur, zo is te lezen in een persverklaring. "Onze emmer is overgelopen na de persconferentie van RvC voorzitter Jaap Veerman. Na dit toneelstuk vol tegenstrijdigheden, halve waarheden en volle leugens, rest ons niets anders dan dit besluit."