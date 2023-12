Noodgedwongen, maar 'ready' moet nieuwe coach Dingsdag 'brandjes blussen' bij FC Volendam

Spannende dagen voor Michael Dingsdag. Plotsklaps is de geboren Amsterdammer de nieuwe tijdelijke trainer van FC Volendam. "Wel bijzonder in deze periode, alleen is de vraag of je het wel op deze manier wilt", stelt Dingsdag zichzelf de vraag. Slechts twee trainingen heeft de oefenmeester de tijd om zijn ploeg voor te bereiden op de uitwedstrijd van morgenavond tegen Feyenoord.

Michael Dingsdag tijdelijk de nieuwe trainer van FC Volendam - Foto: NH Sport / Erik-Jan Brinkman

Zijn duidelijke stem met licht Amsterdams accent galt over het hoofdveld van FC Volendam. Nog wat onwennig, maar Michael Dingsdag laat zich duidelijk gelden op de laatste training richting de uitwedstrijd tegen Feyenoord. "Alle kleine brandjes moeten we blussen en dat we weer met z'n allen op de kar springen", laat Dingsdag wat mysterieus weten. Wat concreet zijn boodschap was tegen de ploeg wil de nieuwe trainer niet zeggen. "Morgen na de wedstrijd geef ik daar een antwoord op." Twee plannen "Er waren twee plannen", blikt Dingsdag terug op afgelopen dagen. "Plan A was dat Matthias Kohler verder zou gaan en plan B was of ik ready zou zijn om het over te nemen." Tekst loopt door onder de tweet.

Na een zeer hectische week mag Dingsdag de lastige taak vervullen om punten te pakken in de twee uitwedstrijden (Feyenoord en sc Heerenveen) en zorgen dat er weer wat rust ontstaat in het vissersdorp. Dubbelklus Voor Dingsdag is het zijn eerste klus als eindverantwoordelijke op het hoogste niveau. Deze zomer maakte de geboren Amsterdammer de stap van Telstar naar FC Volendam. In Velsen-Zuid assisteerde hij samen met Anthony Correia hoofdtrainer Mike Snoei. En dit seizoen zou hij zich samen met Regillio Simons ontfermen over de beloften van Volendam. Dat blijven de twee ook doen en daarnaast leidt het duo de huidige nummer zeventien van de eredivisie. "Dit is extra, we nemen de aankomende twee wedstrijden de honneurs waar." Tekst loopt door onder de tweet.

Dispensatie Op dit moment beschikt Dingsdag nog niet over de juiste trainerspapieren en dat betekent dat hij niet te lang eindverantwoordelijke mag zijn voor FC Volendam. "Ik mag vijf wedstrijden als dispensatie-trainer voor de groep staan". Zijn assistent Simons heeft wel het hoogste diploma behaald. In Rotterdam begint Feyenoord - FC Volendam om 21.00 uur. NH Sport doet verslag tijdens de wedstrijd via site en sociale kanalen. Na afloop spreken we met de Volendamse hoofdpersonen.

