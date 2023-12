Ambitieuze Dingsdag helpt FC Volendam uit de brand: "Van vroeg tot laat op de club"

FC Volendam maakte vandaag bekend dat Michael Dingsdag tot aan de winterstop de interim-coach zal zijn bij de nummer zeventien van de eredivisie. De Amsterdammer kende een lange en geslaagde carrière als speler en maakt als trainer nu ineens grote stappen. "Het verbaast me niets dat hij trainer is geworden", zegt zijn oud-trainer Gertjan Verbeek.

Gertjan Verbeek was twee seizoenen de coach van Michael Dingsdag (r) bij sc Heerenveen - Foto: OrangePictures/Cees van Hoogdalem

De nu 41-jarige Dingsdag speelde in zijn carrière meer dan vierhonderd wedstrijden in het betaalde voetbal, waarvan het merendeel bij sc Heerenveen. Gertjan Verbeek, twee jaar lang zijn trainer in Friesland, herinnert zich de centrale verdediger nog goed. "Michael was een speler die heel goed wist wat zijn beperkingen waren. Namelijk zijn snelheid en wendbaarheid. Maar zijn sterke punten waren zijn spelinzicht en zijn communicatie." Discussie "Het verbaast me niets dat hij trainer is geworden. Hij was heel erg met het spelletje bezig", vertelt Verbeek. "Hij had altijd een idee. Ik was het overigens niet altijd met hem eens, maar als we dan een discussie hadden, ging dat wel op een hele normale manier."

Carrière als speler: Vitesse 2001-2006, sc Heerenveen 2006-2010, FC Sion 2010-2013, Grasshopper 2013-2015, NAC Breda 2015-2016 Aantal wedstrijden: 437 (10 doelpunten) Prijzen: KNVB-beker (2009), Schweizer Pokal (2011) Carriere als trainer: Jong NAC Breda 2020-2021, Telstar (assistent) 2021-2023, Telstar Onder 21 2022-23, Jong FC Volendam 2023-heden, FC Volendam (assistent) 2023-heden

In 2008 speelde Dingsdag met Gerry Koning in de verdediging bij Heerenveen. Net als Verbeek prijst Koning de communicatieve vaardigheden van Dingsdag. "Hij kon het altijd heel goed neerzetten achterin. Hij was daarnaast vooral een meevoetballende verdediger", vertelt Koning. "Hij had het ook niet zo op het krachthonk. 'Gewoon de bal aan de goede kleur geven, dan komt alles goed', zei hij dan."

"Hij was ook wel een grappenmaker en hij was erg mondig. Hij had zijn bekkie wel in het midden", aldus Koning. Tekst gaat verder onder de foto.

Gerry Koning (l) zit naast Michael Dingsdag op de bank van sc Heerenveen - Foto: PRO SHOTS / Henk Jan Dijks

Na zijn carrière als voetballer haalde Dingsdag zijn trainerspapieren, al is hij nog niet in het bezit van het allerhoogste diploma. Via Jong NAC Breda kwam hij in 2021 bij Telstar terecht. In Velsen-Zuid werkte hij als assistent met Anthony Correia, Andries Jonker en Mike Snoei.

"Hij verzette altijd heel veel werk en hij was van vroeg tot laat op de club aanwezig", vertelt Correia. "Als veldtrainer is hij heel enthousiast en verbaal enorm aanwezig. Hij is een echte aanjager. Dat typeert hem het beste. Altijd een vrolijke noot en een goed gevoel voor humor. In het spelershome was hij ook altijd bezig met de spelers. Als trainer kun je zo verbinding maken met een groep." Correia: "Michael wil graag slagen in het voetbal. Dat merk je aan alles. Hij trekt er heel hard aan. Ik hoop dat hij bij FC Volendam voor even een bepaalde rust kan creëren. " Dingsdag leidde vandaag zijn eerste training en gaat donderdag met FC Volendam op bezoek bij Feyenoord (aftrap 21.00 uur). De laatste wedstrijd voor de winterstop is zaterdag 16 december uit tegen sc Heerenveen.