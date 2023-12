Ook trainer Kohler weg bij Volendam, Michael Dingsdag volgt hem tijdelijk op

De trainer van Jong FC Volendam wordt geassisteerd door Regillio Simons en keeperstrainer Frank van der Geest. Dingsdag betreurt de situatie bij Volendam waar vrijdag de voltallige technische staf bekend maakte op te stappen. Dit naar aanleiding van het ontslag van het bestuur onder leiding van voorzitter Jan Smit. "Als de club en de spelers een beroep op mij doen, ben ik vanzelfsprekend bereid de club te ondersteunen", zegt Dingsdag in een verklaring op de website.

FC Volendam denkt nog na over een permanente oplossing. Dingsdag is niet in het bezit van de vereiste papieren die nodig zijn om voor langere tijd als hoofdtrainer aan de slag te gaan. Bovendien speelt Jong FC Volendam over anderhalve week vrijwel gelijktijdig met het eerste elftal. Simons is wel in het bezit van het hoogste diploma.

Drie maanden geleden was Dingsdag te gast in voetbaltalkshow De Aftrap. Kijk die uitzending in onderstaande video terug.