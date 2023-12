Matthias Kohler of toch een andere trainer op de bank bij FC Volendam?

Het is nog altijd niet duidelijk wie er komende donderdag in de Rotterdamse Kuip op de bank zit als FC Volendam tegen Feyenoord speelt. Gisteren en vandaag werd er door Volendam niet getraind. Morgen staat een besloten training gepland. Op dit moment is niet bekend of die door Matthias Kohler of door iemand anders wordt geleid.

Kohler zat zaterdagavond in de thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle (0-5) nog gewoon als eindverantwoordelijke in de dug-out. Een dag eerder stond zijn naam mede onder het statement van Team Jonk waarin zij aangaven op te stappen. Aanleiding was het besluit van de Raad van Commissarissen (RvC) om het bestuur onder leiding van voorzitter Jan Smit te ontslaan.

Degradatiestrijd

De chaos bij FC Volendam komt op een sportief bijzonder slecht moment. De club staat op de zeventiende plaats in de eredivisie en knokt tegen degradatie. Tot de winterstop staan nog twee uitwedstrijden op het programma. Na Feyenoord speelt Volendam ook nog tegen Heerenveen.

Kohler wilde zaterdag na afloop van het duel tegen PEC niet speculeren over een langer verblijf als hoofdtrainer. Volgens RvC-voorzitter Jaap Veerman moet uit gesprekken met de spelersgroep en Kohler blijken of er draagvlak is om de 32-jarige Duitser in elk geval tot de winterstop in het zadel te houden.