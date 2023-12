FC Volendam kiest toch voor trainersduo Simons-Dingsdag

Dingsdag volgde Kohler aanvankelijk op als tijdelijk hoofdtrainer met Simons als assistent. Onder zijn leiding pakte de hekkensluiter van de eredivisie bijna een punt bij Feyenoord. Pas in blessuretijd werd er verloren (3-1). De wedstrijd erna behaalden de Volendammers voor het eerst sinds 29 oktober een zege. Op bezoek bij sc Heerenveen werd met 2-1 gewonnen. Dingsdag was in die twee duels dus de hoofdtrainer, maar beschikt niet over de juiste papieren om het seizoen af te maken. De 50-jarige Simons heeft die papieren wél en neemt het stokje van hem over.

Simons, vader van international Xavi Simons, voetbalde in het verleden onder andere voor Fortuna Sittard, Telstar, Willem II en ADO Den Haag. Als trainer heeft hij vooral amateurclubs getraind en de jeugd van Ajax.

Tijdelijke oplossing

Na de wedstrijd tegen Heerenveen ging Dingsdag er nog vanuit dat hij weer assistent-trainer zou worden en dat dit slechts een tijdelijke oplossing is. "In eerste instantie is alleen gesproken over de twee wedstrijden", zei Dingsdag toen.

