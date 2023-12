Stuntend het jaar uit: counterploeg FC Volendam steelt drie punten bij sc Heerenveen

Met een goed gevoel gaat FC Volendam de winterstop in. De ploeg van interim-trainer Michael Dingsdag verraste op bezoek bij sc Heerenveen door met 2-1 te winnen in het Abe Lenstra Stadion. De hekkensluiter in de eredivisie boekt daarmee de eerste overwinning sinds 29 oktober (3-1 tegen Excelsior).

FC Volendam viert de treffer van Lequincio Zeefuik - Foto: Pro Shots

Bij FC Volendam ontbraken Benaissa Benamar (hoofdblessure), Calvin Twigt en Robert Mühren. Net als tegen Feyenoord (3-1 verlies) koos interim-trainer Michael Dingsdag voor een vijfmansverdediging met Damon Mirani in het hart. Vooraf wist Dingsdag, die furore bij Heerenveen maakte en de beker won in 2009, dat het zijn laatste wedstrijd als eindverantwoordelijke van Volendam zou zijn. In de winterstop wil de club een nieuwe hoofdtrainer aanstellen en wordt Dingsdag weer assistent. Tekst loopt door onder de X-post.

In tegenstelling tot het duel met Feyenoord wilde Volendam niet opnieuw de bus parkeren. Toch moest het in de openingsfase in de achteruit. Keeper Mio Backhaus moest in het eerste kwartier twee keer redding brengen op een afstandsschot van Thom Haye. De grootste kans voor de thuisploeg kwam van de voet van Pelle van Amersfoort. De spits werd weggestoken en schoot de bal rakelings voorlangs. Verrassing Geheel tegen de verhouding in kwam Volendam in de 28e minuut op voorsprong. Een lange bal van George Cox werd volledig verkeerd ingeschat door Oliver Braude, die daarmee de deur opende voor Bilal Ould-Chikh. De aanvaller van Volendam punterde de bal vervolgens hard achter Heerenveen-doelman Andries Noppert: 0-1. Richting de rust moest Volendam wel weer in de achteruit. Mats Köhlert kopte net over en Van Amersfoort was met een kopkans uit een hoekschop ook dichtbij een Friese treffer. Tekst loopt door onder de foto.

Bilal Ould-Chikh juicht na zijn goal tegen Heerenveen - Foto: Pro Shots/Niels Boersema