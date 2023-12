Verdrietige Bilal Ould-Chikh baalt van crisis bij FC Volendam: "Doet pijn in mijn hart"

De gang van zaken bij FC Volendam raakt ook de spelers van FC Volendam. Bilal Ould-Chikh toont zich kwetsbaar na de 3-1 nederlaag tegen Feyenoord. "Het doet pijn in mijn hart dat het zo moet lopen", zegt de aanvaller die aangedaan was over de crisis bij de club.

Ould-Chikh: "Pijn in m'n hart dat het zo moet lopen" - NH Sport / Stephan Brandhorst

Ook de afgelopen week is weer een hoop gebeurd bij FC Volendam. Dinsdag werd trainer Matthias Kohler op non-actief gesteld en nam Michael Dingsdag zijn taken over. Gisteren kwam het nieuws dat teammaneger Hans Bakker tegen Feyenoord voor het laatst in de dug-out zou plaatsnemen. "Als wij een stem hadden in dit soort zaken, hadden bepaalde mensen gebleven", zegt Ould-Chikh. Eventjes leek de lach terug bij FC Volendam, maar uiteindelijk staat het na de late tegentreffers tegen Feyenoord toch met lege handen. Ould-Chikh had na afloop het gevoel dat er eindelijk weer een team stond dat door het vuur ging. "De afgelopen wedstrijden hebben we elkaar laten vallen", zegt hij. "Hier was dat niet het geval." Tekst loopt verder onder de video.

Bilal Ould-Chikh: "Vorige wedstrijden lieten we elkaar vallen" - NH Sport / Stephan Brandhorst

"Je bent wel trots, omdat je van tevoren hoorde dat we er met 7-0, 8-0 vanaf zouden gaan", zegt Ould-Chikh, die hoorde dat zijn ploeg vanuit Feyenoord-kant overladen werd met complimenten. "Uiteindelijk kan je hierop doorgaan." In de eerste helft had FC Volendam slechts 15,8 procent balbezit, maar toch ging het met 1-1 rusten. Lequincio Zeefuik schoot Volendam na een knappe actie langszij, waarna het tot aan de negentigste minuut probeerde een punt over de streep te trekken. In de slotminuten ging het alsnog mis nadat Feyenoord-spits Santiago Giménez scoorde. "Wij hebben vooral tegengehouden, geschoven en arbeid geleverd. Ik zag maximale strijders vandaag", zegt interim-trainer Michael Dingsdag, die trots terugkijkt op de wedstrijd in De Kuip.