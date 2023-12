Bij FC Volendam gaat het weer over voetbal: "Ik zie niet zoveel stukjes meer op internet verschijnen"

Met een puike wedstrijd tegen Feyenoord (3-1 verlies) nog fris in het geheugen, wil FC Volendam met een goed gevoel de winterstop ingaan. Tegen sc Heerenveen wil Het Nieuwe Oranje voor het eerst sinds eind oktober drie punten bijschrijven. Interim-trainer Michael Dingsdag zal in Friesland naar alle waarschijnlijkheid voor het laatst voor de groep staan, maar dat is nog niet zeker. "Zoals we het nu hebben afgestemd, is dat wel het plan."

Doordat Dingsdag nog niet in het bezit van een trainersdiploma is, kan hij slechts een aantal wedstrijden als interim-trainer fungeren. De club is daarom op zoek naar een trainer die minimaal tot het einde van het seizoen kan aanblijven. Bij die zoektocht is wel enige haast geboden, want de selectie vertrekt op 2 januari naar Belek in Turkije voor een trainingskamp.

Bij de club is het inmiddels een stuk rustiger geworden. Na het ontslag van voorzitter Jan Smit en het bestuur en het opstappen van Team Jonk, lijkt het weer over voetbal te gaan in het vissersdorp. "Ik zie niet zoveel stukjes meer op internet verschijnen", zegt Dingsdag. "Nu is het wel wat rustiger."

Lijn doortrekken

Ook de spelersgroep merkt dat het voetbal bij de club deze week het belangrijkste is. Damon Mirani put hoop uit het optreden in De Kuip tegen landskampioen Feyenoord, toen Volendam pas in blessuretijd bezweek. "Die lijn willen we doortrekken."

Bij FC Volendam heerst het gevoel dat ze met een goed gevoel de winterstop in willen gaan. Momenteel is de ploeg hekkensluiter in de eredivisie en kunnen wel weer een succesje gebruiken. "Als je drie punten pakt en een prima pot op de mat legt, dan ga je met een beter gevoel de winterstop in", zegt Mirani.

