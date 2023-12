Dolle feestvreugde bij winnend FC Volendam: "Dansje maken met z'n allen"

De opluchting na het laatste fluitsignaal was enorm bij FC Volendam. De spelers renden richting het uitvak om de 1-2 overwinning bij sc Heerenveen te vieren. Trainer Michael Dingsdag werd door de 400 meegereisde supporters toegezongen. "Ik was wel blij. Je zag hoe het feestje werd gevierd en dat was genieten", zegt Dingsdag.

"We hadden een strijdplan en we hebben toegeslagen in de ruimtes die ze ons gegeven hebben", analyseert Dingsdag de wedstrijd in Friesland. Zijn ploeg had slechts 23 procent balbezit, maar scoorde toch twee keer via Bilal Ould-Chikh en Lequincio Zeefuik. Vooraf wilde Volendam minder 'de bus parkeren', maar toch had het er alle schijn van. "De handrem was iets minder hard aangetrokken."

Dansen in de kleedkamer

Ook voor Milan de Haan was het billenknijpen. De 20-jarige middenvelder speelde driekwart van de wedstrijd en beleefde de slotfase staand in de dug-out. "Dit voelt als een hele opluchting", zegt De Haan, die vorige week met Volendam ook al dichtbij een resultaat was tegen Feyenoord. "Dit ga je samen even vieren in de kleedkamer", zegt De Haan, die zelf stond te dansen in de kleedkamer.

