Tegenstanders omstreden Huizer woontoren recht tegenover bouwer in rechtbank

Maar liefst tien betrokken partijen staan tegenover elkaar in de rechtbank in Utrecht. Op het spel staat de mogelijke komst van de woontoren aan de Driftweg in de gemeente Gooise Meren. Naast betrokken natuurorganisaties, omwonenden en de projectontwikkelaar, procedeerden ook de gemeente Gooise Meren, Huizen en de provincie Noord-Holland tegen elkaar in deze langlopende politieke en juridische strijd.

Foto: NH Media

De hoeveelheid partijen laat zien wat voor een complexe splijtzwam de woontoren van projectontwikkelaar Jerry Goossens inmiddels is geworden. Als voorstanders van de komst van de woontoren zijn de vertegenwoordigers van het college van Gooise Meren, architect Robert Slot en de projectontwikkelaar Goossens aanwezig. Goossens is vanuit zijn woonplaats in Italië overgekomen voor deze zaak. De tegenstanders van de komst van de toren zijn: de omwonenden, de Vereniging Vrienden van het Gooi, Stichting Naarder Eng, het Goois Natuurreservaat, Stichting Behoud Gooise Heide, vertegenwoordigers van het college van de provincie Noord-Holland en vertegenwoordigers van het college van de gemeente Huizen. Al jaren is er gedoe rond de komst van de woontoren. De gemeente Gooise Meren heeft namelijk groen licht gegeven voor de bouw in het stuk natuur in Naarden. Daarmee komt de toren van bijna 40 meter hoog in de achtertuin van veel Huizers. Naast de omwonenden ziet het college van Huizen, het college van Gedeputeerde Staten de provincie Noord-Holland en de Gooise natuurbeschermers de komst van de woontoren niet zitten. Onder tegenstanders wordt de toren inmiddels spottend 'de groene barbapapa' genoemd. De tekst gaat door onder de video

