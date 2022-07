Strijd gaat door: bouwer veelbesproken woontoren op grens Huizen heeft nieuwe vergunning aangevraagd

De veelbesproken woontoren op de grens van Naarden en Huizen gaat er komen. Dat weet de bedenker van het plan, projectontwikkelaar Jerry Goossens, honderd procent zeker. De eerder verleende vergunning voor de bouw is afgelopen week verscheurd om een vormfout door de gemeente. Goossens gaat door en heeft een nieuwe vergunning aangevraagd. "Ik ben niet het type dat opgeeft", zegt hij stellig.

Links de Huizer Driftweg, uiterst rechts het grondgebied van Gooise Meren waar de woontoren moet komen. In het midden: de bekende 'oorlogsvilla' 't Hooge Nest. - NH Nieuws / Sjoerd Stoop

Er worden al twee jaar felle discussies gevoerd over de komst van de woontoren aan de rand van de Driftweg. Buurtbewoners en natuurbeschermers zijn faliekant tegen de bouw op het stuk grond. De buurt vreest dat haar uitzicht verpest wordt, natuurbeschermers noemen het een aanslag op de natuur en allebei zeggen ze dat het plan volgens hen niet past en bovenal niet mag.

De gemeente Gooise Meren oordeelde echter anders: de woontoren mag er komen. En hoewel een vormfout er dus nu voor zorgt dat de vergunning verscheurd moet worden, heeft ook de bezwaarschriftencommissie van de gemeente geen enkele reden om de bouw tegen te houden. "Het plan voldoet aan de regels en er mag gebouwd worden op deze plek. De letterlijke tekst is duidelijk genoeg", vertelt Goossens. "Dat sterkt mij, want het maakt voor mij een einde aan die slepende en vervelende discussie of het nou wel of niet mag. Het gebouw mag er komen en dat heb ik altijd al geweten."

Het bijltje er bij neergooien doet de projectontwikkelaar dan ook allesbehalve. De tegenvaller van de vormfout was nog amper geland of er plofte alweer een verbeterde vergunningsaanvraag op de deurmat van de gemeente. "De aanvraag ligt er al een paar weken en ik wacht nu de bezwaarprocedure af, maar dat is voor mij eigenlijk een formaliteit. Ik verwacht dat ik die vergunning nu gewoon krijg en aan de slag kan gaan." 'Mooiste gebouw van Nederland' Al het gedoe over zijn woontoren - al noemt Goossens het gebouw zelf liever een sculptuur - steekt de projectontwikkelaar nog onverminderd. "Ik vraag me regelmatig af of mensen het nou wel snappen. Het wordt onwijs mooi en vooral vooruitstrevend, iets wat nog niet eerder vertoond is in Nederland. Een project waar we juist trots op moeten zijn. Dit wordt straks het mooiste gebouw van Nederland", zegt Goossens stellig.

Kortom: je gaat het pas snappen als je het ziet, weet de projectontwikkelaar zeker. "Er wordt vaak gezegd dat het niet past in de natuur, maar daar is het hele plan juist op bedacht. Het voegt zich naar de plek en valt straks helemaal niet op. Met het brons, hout en al het groen is het eigenlijk zelf een boom", vertelt de projectontwikkelaar. En dan gaat het slechts om het aangezicht. Binnen de muren moet het het meest vooruitstrevende gebouw van Nederland worden. "We passen de meest nieuwe technologie toe, er hangen veel sensoren. Echt het gebouw van de toekomst. Mensen lachen er wel eens om, maar door alle systemen word je hier binnen straks ook bijna niet ziek. De sensoren registreren al dat je ziek wordt, voordat je het zelf door hebt. Het is een onwijze innovatie en ik ben mijn tijd ook ver vooruit, maar niemand dit dat wil snappen of begrijpen. Dan zie ik al die oude mannetjes weer lopen met hun bezwaren, dan is het eigenlijk lachwekkend. Ze begrijpen niet waar ik mee bezig ben en zeuren alleen maar over bouwhoogtes. Ze moesten eens beter weten." Paar weken afwachten Of de woontoren op de grens van Huizen en Naarden er nu daadwerkelijk mag komen, blijft nog even afwachten. De bezwaartermijn loopt nog een paar weken. Het staat de eerste bezwaarmakers dan ook vrij om nog een keer bezwaar aan te tekenen. Al deze bezwaren worden dan weer onder de loep genomen, waarmee het nog wel een tijd kan duren voordat Goossens daadwerkelijk groen licht krijgt. Dat bezwaar maken werd de vorige keer ook grif gedaan. Naast de buurtbewoners van de Stichting Naarder Eng en de natuurbeschermers van de Vrienden van 't Gooi tekenden onder meer ook de gemeente Huizen, de provincie Noord-Holland en het Goois Natuurreservaat bezwaar aan. Enkele van hen hebben al laten weten desnoods door te gaan tot aan de Raad van State.

Huizen rekent na intrekken veergunningen op einde plan woontoren "Wij hebben het besluit op het bezwaarschrift van Gooise Meren ontvangen en gelezen. Hoewel de commissie en het college van Gooise Meren de ingediende bezwaren van omwonenden en de gemeente Huizen inhoudelijk niet alle heeft overgenomen, geldt op dit moment het resultaat. Dat resultaat is dat het college van Gooise Meren het besluit tot verlening van de omgevingsvergunning heeft herroepen en de aanvraag alsnog heeft afgewezen. Uiteraard heeft de projectontwikkelaar het recht van beroep tegen dat besluit, dus het besluit tot herroeping is nog niet onherroepelijk", reageert de gemeente tegen NH Nieuws. "Wij vonden dit bouwplan ongewenst en ongepast en dat vinden wij nog steeds", laat wethouder Roland Boom weten. "Wij gaan er vanuit dat, gezien de reacties vanuit de fracties in Gooise Meren, dat ook het standpunt is van de politiek in Gooise Meren. Wij gaan er vanuit dat hiermee een einde komt aan dit plan, dat niet past in dit unieke, kwetsbare gebied." "In het licht van de afwijzende (politieke) reacties, verwachten wij dat Gooise Meren planologische beschermingsmaatregelen gaat nemen, zoals een voorbereidingsbesluit en vervolgens aanscherping van het bestemmingsplan. Met een voorbereidingsbesluit, dat natuurlijk dan wel met de grootst mogelijke spoed moet worden genomen, wordt de planologische situatie als het ware bevroren en kan een nieuwe aanvraag om die reden zonder meer worden afgewezen", meldt Huizen verder nog.