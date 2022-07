Gooise Meren trekt vergunningen voor omstreden woontoren in vanwege vormfout

Omwonenden van de Driftweg en diverse Gooise natuurorganisaties kunnen voorlopig opgelucht adem halen nu het college van burgemeester en wethouders van Gooise Meren besloten heeft de vergunningen voor de omstreden woontoren in te trekken. Een vormfout is aanleiding voor dit besluit.

Lange tijd leek het college van Gooise Meren niet te vermurwen. De veelbesproken 36 meter hoge woontoren, midden in een natuurgebied in Naarden en bijna op de grens met Huizen, leek er ondanks veel maatschappelijk én politiek verzet gewoon te komen. Naast verschillende omwonenden dienden meerdere natuurorganisaties bezwaar in, en ook de provincie Noord-Holland en de gemeente Huizen kwamen met bezwaarschriften.

Het woontorenproject loopt al lang. Meerdere vergunningsaanvragen voor verschillende gebouwen zijn in de afgelopen jaren ingediend. Die zijn getoetst aan het bestemmingsplan. Het overzicht is verloren gegaan. De tekeningen zijn gedurende het traject meerdere keren gewijzigd ten opzichte van de oorspronkelijke aanvraag.

Door elkaar

"Dit maakte de aanvraag in zijn totaliteit complex. Waarbij in de verwerking aanvragen door elkaar zijn gehaald, wat heeft geleid tot de verschrijving. Dit is de reden om de verleende vergunningen in te trekken", is de uitleg van het college, dat de gang van zaken zegt te betreuren.

De bal ligt nu in de hoek van de aanvrager, zo meldt de gemeente. Het staat hem vrij een nieuwe omgevingsvergunning aan te vragen, maar daarbij wordt wel gevraagd om zich nog eens goed achter de oren te krabben. De weerstand was nogal groot, getuige de vele bezwaarschriften die bij de gemeente zijn binnengekomen: 45 bezwaren tegen de woontoren zelf en nog eens 33 tegen de aanleg van de weg.