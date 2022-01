Bouwer Huizer woontoren na bak aan kritiek: "Had ook betonnen kolos kunnen neerzetten"

De bouwer van de omstreden woontoren op de grens van Naarden en Huizen noemt het onterecht dat er zoveel kritiek is op zijn plannen. Waar weinig Huizers staan te juichen om de komst van de woontoren, stelt projectontwikkelaar Jerry Goossens 'het meest bijzondere pand van Nederland neer te gaan zetten. "De buurt gaat er echt een boost van krijgen", weet hij zeker.

NH Nieuws / Sjoerd Stoop

Veel Huizers, buurtbewoners aan de Driftweg en natuurbeschermers zijn in rep en roer nu er groen licht is voor de komst van een woontoren op steenworp afstand van Huizen, maar nog net op het grondgebied van Naarden. Het gaat om een gebouw - dat de projectontwikkelaar zelf liever een sculptuur noemt - van zeker 36 meter hoog, waar straks zeventien grote en luxe appartementen in komen. "Villa's, maar dan in de lucht", zegt Goossens. De woontoren moet volgens de projectontwikkelaar een waar kunstwerk worden. "Een kunstwerk dat zich aanpast aan zijn omgeving. De buitenkant wordt van brons en we gaan heel veel groen gebruiken", vertelt hij. Het gebouw maakt straks volgens Goossens gebruik van de meest moderne techniek. "Er komt een apart systeem waarmee we energie kunnen opwekken en zelfs ramen waarmee dat kan. Zo'n gebouw als dit vind je straks echt nergens terug. Het wordt heel bijzonder." Tekst gaat door onder de foto.

Gemeente Gooise Meren

Zes jaar werk Goossens heeft zeker zes jaar aan het plan gewerkt om de woontoren te kunnen realiseren. "Het stuk grond heb ik jaren geleden al gekocht met het plan om er wat moois neer te zetten. Het is echt een bijzondere plek, zo tussen de bomen. Je waant je echt op een soort andere wereld. Het moet fantastisch zijn om daar straks te wonen." De afgelopen anderhalf jaar passeerden meerdere ontwerpen de revue. De eerste werden keer op keer afgewezen, omdat ze niet voldeden aan het geldende bestemmingsplan en de gemeente geen trek had om de regels daaromtrent aan te passen. Het plan dat nu voorligt, voldoet wel aan de plannen zo oordeelt de gemeente Gooise Meren, waardoor de vergunning nu verleend wordt. Kritiek Het verlenen van de vergunning zorgt voor een storm aan kritiek. Een wanstaltig plan, een gedrocht en onvoorstelbaar, waren slechts enkele van de oordelen de afgelopen dagen. Natuurbeschermers vinden dat de natuur te veel wordt aangetast, buurtbewoners klagen over het verpesten van hun uitzicht en stellen dat het complex onder meer te veel verkeer naar hun buurt toe trekt. En zo klinken er nog veel meer tegenargumenten. Goossens zegt de kritiek te begrijpen, maar vindt een groot deel van de kritiek ook ten onrechte. Het is volgens hem deels gebaseerd op verkeerde aannames. "Ik kan me voorstellen dat je schrikt als er opeens in je achtertuin wordt gebouwd, dat vindt niemand leuk. Maar die grond is van mij en ik mag er op bouwen, zeker als het aan de normen voldoet. Zo is het dan ook wel weer", aldus Goossens.

Quote "Er wordt gezegd dat het straks boven de bomen uittorent, maar dat is niet zo. Vanaf de straat zul je het echt niet kunnen zien" projectontwikkelaar jerry goossens

"Veel mensen zullen het pas begrijpen als het er staat. Dan zullen ze ook merken dat de gevreesde overlast allemaal wel meevalt. Het staat op afstand van de andere bebouwing en wordt ommuurd door de bomen. Er wordt gezegd dat het straks boven de bomen uittorent, maar dat is niet zo. Vanaf de straat zul je het echt niet kunnen zien." Als het gaat om de grootte van de bouw, is de projectontwikkelaar ook stellig. "Op basis van het bestemmingsplan dat er ligt, had het ook allemaal nog veel erger gekund, hoor", zegt hij fel. "Ik had een nog veel hogere toren neer kunnen zetten. Een heel lelijk betonnen ding, maar daar heb ik niet voor gekozen. Dit is een bescheiden, maar wel onderscheidend gebouw. De buurt gaat er echt een boost van krijgen, dat weet ik zeker." Gesprekken met betrokkenen Geschrokken van de kritiek is Goossens dan ook niet. Erover nagedacht om de stekker uit zijn plannen te trekken na de golf van klachten, heeft hij ook niet. "Zo zit ik niet in elkaar", zegt hij. Het steekt de projectontwikkelaar wel dat hij veel kritiek krijgt op zijn plan zonder dat hij de kans krijgt om meer toe te lichten. Ook wordt hem verweten dat hij de buurt en andere betrokkenen niet heeft gesproken. "Ik vind dat heel vervelend om te horen, want ik heb de buurtbewoners, de natuurbelangenverenigingen, de politiek en ook de wethouder meermaals om een gesprek gevraagd. De gesprekken werden altijd afgewezen", vertelt hij terwijl hij meerdere berichten laat zien van bezwaarmakers die aangeven niet met hem te willen praten of geen tijd te hebben. "Ze waren van tevoren al tegen en waren niet van plan om zich te laten overtuigen. Erg jammer. Dat had ik graag anders gezien." De eventuele bezwaren over de verleende vergunning en wellicht een latere stap naar de rechter door de bezwaarmakers ziet Goossens met vertrouwen tegemoet. "De gemeente heeft er echt goed op gestudeerd en staat dit plan toe, omdat het voldoet aan de regels en het mag. Dat doen ze echt niet zomaar", weet hij. "Als ze uiteindelijk naar de rechter stappen, dan is dat hun goed recht. Ik ben nu zes jaar met het plan bezig. Dan kan een jaar extra vertraging er eventueel ook nog wel bij."