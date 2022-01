Groen licht voor komst omstreden woontoren aan rand van Huizen, buurt furieus

De omstreden woontoren aan de rand van Naarden op de grens met Huizen mag er komen. De gemeente Gooise Meren maakt vandaag bekend een vergunning te hebben verleend voor de bouw. Er was eerder veel protest over de komst van het gebouw. Buurtbewoners en natuurbeschermers zijn dan ook niet blij met het nieuws.

Het protest komt vooral van bewoners van de Huizer Driftweg en de natuurbeschermers van de Vrienden van 't Gooi en de stichting Naardereng. Ze stellen dat het plan niet past in de aangrenzende beschermde natuur en het verpest bovenal hun uitzicht. Ook zal veel verkeer richting de nieuwe huizen door de buurt komen, waaronder straks het vele bouwverkeer. Daarnaast steekt het ze dat ze pas laat over de plannen hoorden: het viel anderhalf jaar geleden rauw op hun dak .

Naarders en Huizers geschokt door plan voor woontoren in natuurgebied: "Dit willen we niet"

Daarnaast heeft ook de Huizer politiek problemen met de plannen . Nog voor het zomerreces besloot de politiek 'met gebruik van alle relevante middelen, waaronder externe juridische bijstand, alle bebouwing anders dan die het bestemmingsplan op dit moment toelaat, te bestrijden'. Een heikel punt, want hoewel het gebouw op steenworp afstand van een Huizer woonwijk komt, ligt het op het grondgebied van de gemeente Gooise Meren. Die moest er daarom ook de knoop over doorhakken.

Dat laatste zorgt er ook voor dat gemeente wettelijk vrij weinig kan doen tegen het bouwplan: de projectontwikkelaar is al eigenaar van de grond en op de grond zit een bestemming dat het plan toestaat. Gooise Meren stelde eerder niet mee te gaan werken aan plannen die niet aan het bestemmingsplan zouden voldoen, maar heeft als het plan er wel aan voldoet weinig in handen om een stokje voor de vergunningsaanvraag te steken.

De 'welstandscommissie' van de gemeente - dat over bouwplannen oordeelt of ze passend zijn - heeft afgelopen maand een positief advies gegeven. Vlak voor dat gebeurde heeft de projectontwikkelaar nog wat kunnen schaven aan het plan, omdat er wat discussie was over de materiaalkeuze.

Alle betrokkenen rond het plan hebben het nieuws van de Gooise Meren vandaag te horen gekregen. De gemeente laat weten nog om tafel te gaan met buurgemeente Huizen, de provincie en de bezwaarmakende stichtingen Vrienden van 't Gooi en Naardereng.

Bezwaarmakers furieus

De bezwaarmakers reageren furieus op het gemeentelijke groene licht voor de door hun gevreesde woontoren. "Er komt nu een grote woontoren. De geest van het bestemmingsplan was juist om zulke bebouwing op dit stuk natuur te voorkomen. Dit plan hoort hier niet. Het bestemmingsplan gaat uit van een veel bescheidener woonhuis, dit wordt straks 36 meter hoog en torent zelfs boven de bomen uit", laat Victor Nijenhuis van de Stichting Naardereng weten. "We zijn op zijn zachtst gezegd teleurgesteld dat de gemeente daar nu aan meewerkt."

De stichting Vrienden van 't Gooi laat weten ook op de hoogte te zijn gebracht door de gemeente Gooise Meren. "We zagen het nieuws al een beetje aankomen. We zijn het vanzelfsprekend niet eens met het feit dat de vergunning voor dit gebouw nu verleend wordt. Het past niet op deze plek", vertelt voorzitter Hans Metz. "We zien daar genoeg argumenten voor en wat ons betreft is hier het laatste woord nog niet over gezegd."

De twee stichtingen geven los van elkaar aan hun strijd tegen het plan door te zetten. Ze werken aan een bezwaar tegen een vergunning, de stichting Naardereng laat weten ook een stap naar de rechter te overwegen.