Huizen gaat tot laatste snik door om omstreden bouwplan van tafel te krijgen

De metershoge woontoren moet komen op een stuk groen grenzend aan de Huizer Driftweg, net over de gemeentegrens met Gooise Meren. Het plan kwam een jaar geleden rauw op het dak van buurtbewoners aan de Huizer kant. Ze hadden er geen flauw benul van dat er op steenworp afstand van hun huizen gebouwd zou gaan worden. Dat ze er zo laat achter kwamen, is omdat vanwege de gemeentegrenzen niet Huizen, maar Gooise Meren de vergunningsaanvraag behandelt.

Veel verzet

De laatste maanden is het al een tijdje stil rond de omstreden plannen, maar achter de schermen wordt er kennelijk nog steeds aan gewerkt. Dat merkt ook de Huizer politiek. Het merendeel van de gemeenteraad heeft ook grote problemen met de bouw op het stukje natuur. Eerder stelde Huizer wethouder Roland Boom het bouwplan al koste wat kost te willen voorkomen.

De Huizer gemeenteraad doet daar nu, vlak voor het zomerreces, nog een schepje bovenop. Een brede meerderheid van de raad nam afgelopen week een motie aan waarmee burgemeester en wethouders wordt opgedragen 'met gebruik van alle relevante middelen, waaronder externe juridische bijstand, alle bebouwing anders dan die het bestemmingsplan op dit moment toelaat, te bestrijden'. Met andere woorden: Huizen moet tot de laatste snik doorgaan om het kolossale bouwplan te voorkomen.

Hoe nu verder

De gemeenteraad noemt het bouwplan 'een forse inbreuk op de kwaliteit van het natuurgebied en de leefomgeving van de Huizer omwonenden' en stelt dat de 'belangen van de Huizer omwonenden in ernstige mate worden aangetast'. Daarnaast klinkt er kritiek vanwege het gebrek aan burgerparticipatie tot nu toe.

Of de breedgedragen bezwaren van Huizen nog wat uithalen is overigens zeer de vraag, want zoals eerder gezegd gaat niet Huizen, maar Gooise Meren over de vergunningsaanvraag en de beoordeling van het bouwplan. Daar wordt de vergunningsaanvraag, het eventueel aanpassen van het bestemmingsplan en het bouwplan volgens alle geldende regels gewoon getoetst.